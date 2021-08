Τον έλεγχο του Προεδρικού Μεγάρου στο Αφγανιστάν, πήραν οι Ταλιμπάν, όπως δήλωσαν δύο ανώτεροι διοικητές των Ταλιμπάν, που βρίσκονται πλέον στην Καμπούλ.

Πάντως την είδηση δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής η αφγανική κυβέρνηση.

Ωστόσο, στα social media κυκλοφορούν εικόνες και βίντεο με την αναφορά ότι πρόκειται για τις πρώτες εικόνες που δείχνουν τους Ταλιμπάν εντός του Προεδρικού Μεγάρου, στην Καμπούλ.

BREAKING: First Footage of #Taliban leaders inside Presidential Palace in Kabul, #Afghanistan.

Country is now fully under militant group control. Afghan President fled, army collapsed, US evacuating: pic.twitter.com/ANQue1ooJx

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 15, 2021