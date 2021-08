A healthcare worker prepares a dose of the coronavirus disease (COVID-19) vaccine during a vaccination program for people suffering from mental illness in Tangerang, on the outskirts of Jakarta, Indonesia August 13, 2021, in this photo taken by Antara Foto/Fauzan/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT.

«Αν δεν προσέξουμε τα ενισχυτικά εμβόλια (αντί να μας προστατέψουν) θα καταλήξουν να λειτουργήσουν ενισχυτικά για τον κορωνοϊό». Αυτό ισχυρίζεται σε άρθρο-παρέμβαση του ο διευθύνων σύμβουλος της παγκόσμιας εμβολιαστικής συμμαχίας Gavi Alliance, βρίσκοντας απόλυτα σύμφωνο τον διακεκριμένο καθηγητή σερ Άντριου Πόλαρντ της Oxford Vaccine Group. Κι αυτό διότι, όπως εξηγεί ο έγκριτος καθηγητής, αν οι ανεπτυγμένες χώρες επιλέξουν να δώσουν έμφαση στις ενισχυτικές δόσεις για το δικό τους πληθυσμό, αντί να μοιραστούν τις επιπλέον δόσεις με τις φτωχότερες χώρες, όπου τα ποσοστά εμβολιασμών είναι χαμηλά, όχι μόνο περισσότερος κόσμος θα πεθάνει, αλλά δεν θα τελειώνουμε γρήγορα και με την πανδημία. Όπως εξηγούν από κοινού, από τη στιγμή που δόθηκε το σύνθημα για ενισχυτική, τρίτη δόση των εμβολίων, είναι σαφές ότι η μία μετά την άλλη οι μεγάλες και πλουσιότερες χώρες θα πάρουν σειρά. Αυτό αναγκαστικά θα αφαιρέσει από το σύστημα τις δόσεις αυτές, που αντί να πάνε προς τις φτωχότερες χώρες, θα απορροφηθούν από τα πλουσιότερα κράτη. «Αν εκατομμύρια δόσεις χρησιμοποιηθούν ενισχυτικά ελλείψει και σημαντικών επιστημονικών στοιχείων (που να τις δικαιολογεί), η ιστορία θα θυμάται τη στιγμή αυτή κατά την οποία οι πολιτικοί ηγέτες αποφάσισαν να αποποιηθούν την ευθύνη τους για την υπόλοιπη ανθρωπότητα στο πλαίσιο της μεγαλύτερης κρίσης της εποχή μας» τονίζουν χαρακτηριστικά. Τι κρύβει η δολοφονική μανία κατά γυναικών Θυμίζουμε πως με το Ισραήλ να κάνει ήδη την αρχή δρομολογώντας ενισχυτικές δόσεις για τις ευάλωτες ομάδες, σύντομα ακολούθησαν με ανάλογη απόφαση για τους ηλικιωμένους και τις ευάλωτες ομάδες Γαλλία και Γερμανία. Έγκριση για τρίτη δόση στους ανοσοκατεσταλμένους έδωσαν αυτή την εβδομάδα και οι ΗΠΑ, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και η απόφαση που θα λάβει για το ζήτημα η βρετανική κυβέρνηση. Με τον τρόπο αυτό αγνοούν επιδεικτικά την επίσημη θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ήτοι του κυριότερου θεσμικού οργάνου παγκοσμίως για θέματα υγείας, που έχει ζητήσει αντ' αυτού την ενίσχυση της χορήγησης δόσεων προς τον τρίτο κόσμο και μάλιστα με την παράλληλη διεθνή επιβολή μορατόριουμ για τις ενισχυτικές δόσεις τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. «Η πλειοψηφία του κόσμου που θα πεθάνει από Covid φέτος θα μπορούσε να σωθεί, αν τα καταφέρναμε καλύτερα» γράφουν οι κύριοι Πόλαρντ και Μπέρκλεϊ, επισημαίνοντας πως όσο η πανδημία συνεχίζεται, υπάρχει πάντα το ρίσκο της εμφάνισης νέων μεταλλάξεων που θα δημιουργήσουν νέες πιέσεις στα συστήματα υγείας, την οικονομία, τα ταξίδια, το εμπόριο. «Με δεδομένο πως έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου που μας δίνουν ήδη οι δύο δόσεις, δεν θα πρέπει να σπεύσουμε στην παροχή ενισχυτικών δόσεων σε εκατομμύρια ανθρώπους, όταν για άλλους ο χρόνος τελειώνει χωρίς να έχουν πάρει καμία δόση. Η προτεραιότητα θα πρέπει να παραμείνει έστω στην πρώτη δόση. Είναι απλό» τονίζουν. Όμως, το ποιος τους ακούει, είναι άλλο θέμα… ία «Ανοίγει» ο ψηφιακός φάκελος υγείας