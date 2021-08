ΝΑΤΟ και Ευρώπη απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό από την Καμπούλ

Την ώρα που οι δυνάμεις των Ταλιμπάν συνεχίζουν την επέλασή τους στο Αφγανιστάν και κατευθύνονται προς την Καμπούλ, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες συντονίζουν τα εθνικά μέτρα για τη μείωση του διπλωματικού προσωπικού στη Καμπούλ. Ο γ.γ του Νάτο προειδοποίησε τους Ταλιμπάν ότι δεν θα αναγνωριστούν από τη διεθνή κοινότητα αν καταλάβουν με βία τη χώρα.

«Στόχος μας παραμένει η υποστήριξη προς την αφγανική κυβέρνηση και τις δυνάμεις ασφαλείας όσο το δυνατόν περισσότερο», επισημαίνει σε δήλωσή του ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου σήμερα στις Βρυξέλλες για την κατάσταση στο Αφγανιστάν.

#NATO Allies met to consult on the situation in #Afghanistan. Our aim remains to support the Afghan government & security forces. We maintain our diplomatic presence in Kabul & the security of our personnel is paramount. https://t.co/dcaQV5CZLO

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 13, 2021