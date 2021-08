Fire reaches Gouva village as a wildifre burns for the sixth consecutive day, at Evia Island, August 8, 2021 / Η φωτιά στο χωριό Γούβες, έκτη μέρα της φωτιάς στην Εύβοια, στις 8 Αυγούστου, 2021

Για ακόμα μια νύχτα, την έκτη κατά σειρά, θα συνεχιστεί η τιτάνια μάχη της πυροσβεστικής, αλλά και των κατοίκων της Εύβοιας προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το πύρινο μέτωπο, το οποίο καίει τα πάντα στο πέρασμά του. Χαρακτηριστική της δύσκολης κατάστασης που θα αντιμετωπίσουν κι απόψε οι πάντες στην Εύβοια, είναι η εικόνα στις Γούβες, όπου η πυρκαγιά έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα και έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, για τα οποία οι κάτοικοι μάχονται σκληρά να σώσουν. Όταν οι φλόγες περικύκλωσαν την Αττική Ανησυχία επικρατεί και στον οικισμό Καστρί, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν καεί σπίτια, ενώ στο Πευκί, το οποίο νωρίτερα σήμερα είχε τυλιχθεί στις φλόγες, η φωτιά φαίνεται πως έχει ανακοπεί, ωστόσο, μερικά σπίτια δεν γλίτωσαν και υπέστησαν ζημιές. Μάχη για το Ασμήνι και για να μην… φτάσει το μέτωπο Ιστιαία Την ίδια ώρα το μέτωπο που νωρίτερα κατέστρεψε σπίτια και περιουσίες στο Πευκί πλέον κινείται προς το Ασμήνι. Σημειώνεται πως το μέτωπο από τη Γαλατσώνα και τη Γερακίου, που έκαψε σπίτια, ακολουθεί τη δική του κατεύθυνση προς το ΧΥΤΑ της Ιστιαίας, καθώς οι άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή εκεί οδηγούν τις φλόγες. Σε ό,τι αφορά την Ιστιαία, το μέτωπο απέχει αρκετά, ωστόσο η μάχη που δίνεται στα χωριά Καματριάδες και Γαλατσάδες, παράλληλα με εκείνη που προετοιμάζεται να δοθεί καθώς επιστρέφει ένα άλλο μέτωπο στο χωριό Μονοκαρυά. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία θα κρίνουν αν οι φλόγες θα περάσουν προς την Ιστιαία και την Αιδηψό. Σημειώνεται ότι στην περιοχή από τη Μονοκαρυά μέχρι την Ιστιαία βρίσκεται το χωριό Ταξιάρχες. Πρόκειται για μια περιοχή που είναι μία από τα μεγαλύτερα σημεία παραγωγής σύκων στη χώρα και οι κάτοικοι έχουν προετοιμαστεί για να αποφύγουν την καταστροφή. Δεν δημιούργησαν μόνο ζώνες πυροπροστασίας σχεδόν σε όλη της γεωγραφική έκταση με τα δέντρα συκιάς, αλλά έχουν καθαρίσει και τα περιβόλια τους. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως και η αποψινή νύχτα είναι κρίσιμη για τις δύο αυτές περιοχές. Νωρίτερα, οι πυκνοί καπνοί δεν επέτρεπαν στα εναέρια μέσα να πραγματοποιήσουν πτήσεις και εύστοχες βολές. Παράλληλα, οι πυκνοί καπνοί προκάλεσαν αποπνικτική ατμόσφαιρα στη Λαμία, τη Δυτική Φθιώτιδα και τη Σπερχειάδα. Στη μάχη «ρίχτηκαν» οι κάτοικοι Πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, έδωσαν μάχη στο Πευκί, ενώ παρόντες ήταν ο δήμαρχος Γιάννης Κοτζιάς και ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, οι οποίοι ζητούσαν συνεχώς νέες δυνάμεις για να υπερασπιστούν τον οικισμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ακόμη και την ύστατη στιγμή δημιούργησαν αντιπυρικές ζώνες, ενώ ο περιφερειακός δρόμος του οικισμού λειτούργησε ως ζώνη πυροπροστασίας. Η πυρκαγιά στο πέρασμά της άφησε καμένα τα τεράστια πεύκα. Ομάδες κατοίκων βρίσκονται στους δρόμους με αγροτικά οχήματα τα οποία έχουν στις καρότσες δεξαμενές νερού για να βοηθήσουν τα πυροσβεστικά οχήματα στη μάχη τους για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

https://tv.in.gr/uploads/20210808/221348_agwniwdhs_prospateia_na_swsoun_ta_spitia_tous_sto_peuki_(1).mp4 «Το βράδυ μπροστά μας θα είναι δύσκολο» Από την πλευρά του ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νικος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της απογευματινής ενημέρωσης είπε πως «η προσπάθεια όλων συνεχίζεται και είναι μεγάλη». Αναφερόμενος στην Εύβοια, εξήγησε πως «ο αγώνας συνεχίζεται αμείωτος με την ίδια ένταση και την ίδια αυταπάρνηση. Το βράδυ μπροστά μας θα είναι δύσκολο». Όπως είπε, οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά, σε όλη την περίοδο της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις από τη χώρα μας αλλά και από χώρες του εξωτερικού. Επίσης, αναμένονται και δυνάμεις από τη Σερβία. https://tv.in.gr/uploads/20210808/214219_08_08_2021-21_33_ert_hd.mp4 Εφιάλτης: Περίπου 460.000 στρέμματα έχουν καεί στην Εύβοια Σύμφωνα, δε, με το Meteo, έχουν καεί περίπου 460.000 στρέμματα στην Εύβοια. Ωστόσο, δεδομένου πως οι φωτιές στην Εύβοια μαίνονται, η εκτίμηση είναι πιθανό να μεταβληθεί τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πληροφοριακού Συστήματος για τις Δασικές Πυρκαγιές στην Ευρώπη (European Forest Fire Information System – EFFIS), στην Εύβοια το 38% περίπου των καμένων περιοχών είναι δασικές εκτάσεις και το 24% άλλες φυσικές εκτάσεις. Ελληνική Επανάσταση και μουσική παράδοση Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share