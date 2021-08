Sixth consecutive day of the wildfire at Evia Island, on August 8, 2021 / Έκτη μέρα της φωτιάς στην Εύβοια, στις 8 Αυγούστου, 2021

Με το χειρότερο τρόπο θα μείνει χαραγμένη η καταστροφή στις περιοχές της βόρειας Εύβοιας, καθώς η φωτιά έχει κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Τα Νέα» και «Το Βήμα» Βασίλης Λαμπρόπουλος, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, η συνολική έκταση που θα καεί θα υπερβαίνει τις 600.000 στρέμματα. Όταν οι φλόγες περικύκλωσαν την Αττική «Η πυρκαγιά στη βόρεια Εύβοια υπολογίζεται ότι θα κάψει περίπου 600.000 στρέμματα, ενώ το 2007 στην Ηλεία είχε ξεπεράσει τις 440.000 στρέμματα» ανέφερε ο κ. Λαμπρόπουλος, προσθέτοντας πως την ίδια ώρα η περιβόητη πυρκαγιά στην Αττάλεια της Τουρκίας ήταν της τάξεως των 550.000 στρεμμάτων. Απαντήσεις για σχέδια εμπρησμών Αναφορικά στο σενάριο των εμπρησμών ο Βασίλης Λαμπρόπουλος τόνισε πως πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. «Έχουμε συλλήψεις εμπρηστών ψυχοπαθητικού τύπου στην Πετρούπολη ή το Κρυονέρι. Η εντύπωση που έχω για τη φωτιά στη Βαρυμπόμπη είναι ότι δεν σχετίζεται με εμπρησμό. Επιτελείς της λεωφόρου Κατεχάκη λένε ότι σχετίζεται με κωλώνες της ΔΕΗ. Ο ΔΕΔΔΗΕ το αρνείται. Ύποπτες είναι οι πυρκαγιές στην Ηλεία, στην Αρχαία Ολυμπία» υπογράμμισε. «Είναι προφανές ότι σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες», συμπλήρωσε για τα πύρινα μέτωπα στη βόρεια Εύβοια ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Τα Νέα» και «Το Βήμα». Ελληνική Επανάσταση και μουσική παράδοση Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share