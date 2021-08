The aftermath of the wildfire in the suburb of Varimbombi, north of Athens,, Attica on August 4, 2021. / Η επόμενη μέρα της πυρκαγιάς στην περιοχή της Βαρυμπόμπης Αττικής, 4 Αυγούστου 2021.

Για τα αίτια των καταστροφικών πυρκαγιών που καίνε σε πολλά μέτωπα τη χώρα μίλησε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας στο ΣΚΑΙ. Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι «αναμφίβολα όλες αυτές οι πυρκαγιές συνδέονται με τον καύσωνα». Όπως ανέφερε, ο καύσωνας δημιούργησε καύσιμη ύλη, καθώς δεν υπήρχε καθόλου υγρασία. Συνεπώς, τα φυτά ήταν έτοιμα για ανάφλεξη. Σε κάθε μεγάλη πυρκαγιά των τελευταίων τριών ημερών τα κύρια αίτια ήταν οι μεγάλες θερμοκρασίες και η απουσία της υγρασίας. Επομένως, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σαν «πυριτιδαποθήκη», έτοιμη για ανάφλεξη. Αποκάλυψη – γιατί «χάθηκαν» τα Canadair από το πύρινο μέτωπο στην Βαρυμπόμπη «Κάναμε ειδικές δοκιμές στο έδαφος και διαπιστώσαμε ότι η υγρασία είχε υποχωρήσει μισό μέτρο από την επιφάνεια. Οι συνθήκες ήταν αρκετά ώριμες για να γίνει ανάφλεξη.», υπογράμμισε. Ερωτηθείς για τις επόμενες ημέρες, που θα συνεχιστεί ο καύσωνας, σημείωσε πως: «μας περιμένει ένας εφιάλτης διαρκείας» και έκανε έκκληση στους κατοίκους κάθε περιοχής, να απαγορεύεται κάθε χρήση φωτιάς σε υπαίθριους και προαύλιους χώρους των σπιτιών. «Ένα σημαντικό συμπέρασμα από την έρευνα πεδίου που κάναμε στη Βαρυμπόμπη, ήταν ότι οι οικίες που ήταν μέσα στο δάσος είχαν διπλάσια ικανότητα να προσφέρουν καύσιμη ύλη από ό,τι το ίδιο το δάσος. Από τις λιωμένες ζάντες των αυτοκινήτων φαίνεται πως η θερμοκρασία ανήλθε τους 600 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που είδαμε σε πολλές περιοχές. Αυτές οι κατασκευές που αναφλέγησαν πρόσφεραν σημαντικά ποσά καύσιμης ύλης στην πυρκαγιά», τόνισε και ανέφερε ότι «η ευθύνη είναι ευθύνη όλων». «Σε πολλές περιπτώσεις από σπίτια και βίλες εκατομμυρίων τα δέντρα άγγιζαν την οροφή, περιμετρικά των κτιριών. Πρέπει να επιβληθεί με νόμο η αφαίρεση κομμένων δέντρων δίπλα από κατοικίες», τόνισε. Τέλος, αναφορικά με το πως ξεκίνησε η πυρκαγιά, ανέφερε πως συγκεντρώνεται το οπτικοακουστικό υλικό από αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να συνθέσουν την εικόνα της αρχής της πυρκαγιάς και της εξάπλωσής της τις πρώτες ώρες μέχρι που γιγαντώθηκε έχοντας ως αποτέλεσμα ανυπολόγιστες υλικές ζημιές, καμένα στρέμματα γης και ζώα που δεν κατάφεραν να διασωθούν. Η πιο δύσκολη νύκτα στη Βαρυμπόμπη