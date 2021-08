A car is seen burnt during a wildfire at Nea Kifisia suburb north of Athens, Greece, August 3, 2021. REUTERS/Costas Baltas

Προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν οι περιοχές της Αγίας Βαρβάρας, Χολαργού, Γέρακα, Παλλήνης, Παιανίας, Γλυκά Νερά, Κάντζας, Κορωπίου, Λαυρεωτικής, Μαρούσι, Χαλάνδρι αλλά και περιοχές του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ. Όπως έγινε γνωστό η μεγάλη πυρκαγιά που εξελίσσεται στην περιοχή της Βαρυμπόμπης τις τελευταίες ώρες, είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το αντλιοστάσιο στο ρέμα της Χελιδονούς λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης εγκατάστασης υδροδοτούνται οι περιοχές: Αγία Παρασκευή, Χολαργός, Γέρακας, Παλλήνη, Παιανία, Γλυκά Νερά, Κάτζα, Κορωπί, Κερατέα, Λαυρεωτική, Μαρούσι, Χαλάνδρι και περιοχές του Δήμου Διονύσου. Η Ελλάδα «φλέγεται», ο πλανήτης βαριανασαίνει Τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ από την πρώτη στιγμή καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες, θέτοντας σε λειτουργία εναλλακτικούς τρόπους υδροδότησης, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η τροφοδότηση των παραπάνω περιοχών. Ωστόσο, η πυρκαγιά βρίσκεται προς το παρόν σε πλήρη εξέλιξη με απροσδιόριστο χρόνο αποκατάστασης της βλάβης ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ συνιστά στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών να καταναλώνουν νερό με τη μέγιστη δυνατή σύνεση. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και πλήρη συνεργασία με τις επιχειρησιακές δυνάμεις που δρουν στην περιοχή, επιδιώκοντας την τάχιστη αποκατάσταση λειτο υργίας του αντλιοστασίου. Ο πιο κουλ χρυσός Ολυμπιονίκης Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share