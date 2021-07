Κατάσβεση πυρκαγιάς στην Σταμάτα Αττικής στις 27 Ιουλίου, 2021./ Firefighters and inhabitants try to extinguish a wildfire in the Stamata region Attika, Greece on July 27, 2021.

Σε σύλληψη φαίνεται να μετατρέπεται η προσαγωγή του 63χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Σταμάτα, και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε Ροδόπολη και Διόνυσο, προκαλώντας υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 20 σπίτια και αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, o συλληφθείς ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι δεν βρισκόταν στο σημείο όπου πρωτοξεκίνησε η φωτιά. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι τα μελίσσια του βρίσκονται στην περιοχή εκείνη, ωστόσο αρνήθηκε την υπαιτιότητά του ως προς την πρόκληση της πυρκαγιάς. Κορωνοϊός: Τα ανοιχτά μέτωπα στον πόλεμο με το τέταρτο κύμα Οι ισχυρισμοί του φαίνεται πως δεν πείθουν τις Αρχές, καθώς υπήρχαν ήδη μαρτυρίες που ανέφεραν ότι πράγματι ο 63χρονος βρισκόταν στην περιοχή. Επίσης, στο σημείο φέρεται να έχουν εντοπιστεί τα καπνιστήρια και άλλα σύνεργά τού. Πλέον, όσα κατάθεσε έχουν τεθεί υπ' όψιν του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος ήδη έδωσε εντολή να σχηματιστεί έκθεση σύλληψης σε βάρος του, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες Αρχές. Νωρίτερα, ελεύθεροι αφέθηκαν τέσσερις μελισσοκόμοι που είχαν προσαχθεί, καθώς δεν είχαν καμία σχέση με τη φωτιά. Πού κρίθηκε η μάχη Για μία πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά που «κινούνταν επικόρυφα και μεταφερόταν από περιοχή σε περιοχή με τον αέρα με αποτέλεσμα να εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και να δημιουργούνται καινούρια μέτωπα» έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Όπως είπε, υπήρξε «άμεση καθολική και πολύ στοχευμένη κινητοποίηση», ενώ ήταν σε διαρκή επαφή με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, στο Κέντρο Επιχειρήσεων και με τον γενικό γραμματέα, Βασίλειο Παπαγεωργίου, στον εναέριο συντονισμό. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέκαψε ολοσχερώς τουλάχιστον δύο σπίτια, που ήταν αυθαίρετα και μέσα στο δάσος. Επίσης, προκλήθηκαν ζημιές στις στέγες και στους εξωτερικούς χώρους σε τουλάχιστον οκτώ ακόμα σπίτια. Συνολικά στις φλόγες τυλίχθηκαν 15 Ι.Χ. Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «οι πυροσβέστες έδωσαν μία πολύ γενναία μάχη με τις φωτιές που υπήρχαν μέσα στις γειτονιές, μέσα στις πόλεις, στους δρόμους και διέσωσαν περιουσία και τις πολύτιμες ζωές των συμπολιτών μας. Το ίδιο και οι εθελοντές αλλά και οι αστυνομικοί που πήραν όλα τα μέτρα προκειμένου να εκκενωθούν οικισμοί και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές». Το χρονικό Στις 11: 30 το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώνεται για πυρκαγιά κοντά στο νεκροταφείο της Σταματάς. Ο επικεφαλής των δυνάμεων της πυροσβεστικής ζητά την άμεση εκκένωση του οικισμού Γαλήνη, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται διπλά από τα σπίτια της περιοχής. Το μέτωπο μαινόταν ανεξέλεγκτο, με τις ριπές των ανέμων να ξεπερνούν ακόμη και τα 7 μποφόρ θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των κατοίκων. Το πυκνό πευκοδάσος βοηθά στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Το μέτωπο έφτασε μέσα στις αυλές των σπιτιών, με το βάρος της κατάσβεσης να πέφτει στα ελικόπτερα οπού πραγματοποιούσαν χειρουργικές ρίψεις νερού ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις. Λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι τα πρώτα σπίτια σε Σταματά και Ροδόπολη παραδίδονται στις φλόγες. Από τον αρχηγό της Πυροσβεστικής δίνεται η εντολή να αυξηθούν οι δυνάμεις του σώματος στην πυρκαγιά. Η ένταση των ανέμων δυνάμωνε και ταυτόχρονα η φωτιά ανεξέλεγκτη συνέχιζε το καταστροφικό της έργο. Οι πυροσβέστες σχημάτισαν ζώνες άμυνας γύρω από τα σπίτια των κατοίκων προσπαθώντας να σώσουν τις περιουσίες τους. Οι υλικές ζημιές, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Ροδόπολης, Βασίλη Κλεφτάκη, είναι 20 σπίτια που έχουν καεί ή υποστεί φθορές και αυτοκίνητα, με πηγές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να αναφέρουν ότι, εάν δεν είχαν γίνει καθαρισμοί στην περιοχή της Σταμάτας, θα είχαμε «νέο Μάτι». Οι κάτοικοι της περιοχής του Διονύσου, μιλώντας στην κάμερα του MEGA το μεσημέρι, κατήγγειλαν απόπειρα εμπρησμού. Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους η πυρκαγιά είχε ταυτόχρονα δύο διαφορετικές εστίες οι οποίες μεταξύ τους βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση, γεγονός που ενισχύει το σενάριο του εμπρησμού. Το μέτωπο έφτασε ταχύτατα στα σπίτια των κάτοικων της περιοχής οι οποίοι σε κατάσταση πανικού έβλεπαν τα σπίτια τους να απειλούνται από τις φλόγες, ενώ οι ίδιοι έπρεπε άμεσα να απομακρυνθούν από την περιοχή για να σωθούν. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε εκτάκτως το απόγευμα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, το μέτωπο της φωτιάς είναι σε ύφεση και η κατάσταση βελτιωμένη, ωστόσο παραμένουν πολλές διάσπαρτες εστίες. Όπως ενημέρωσε, στον απόηχο των καταγγελιών κατοίκων της περιοχής για εμπρησμό, οι Αρχές προέβησαν σε τέσσερις προσαγωγές υπόπτων. Οι τέσσερις ύποπτοι αφού οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα του Διονύσου αφέθηκαν ελεύθεροι.