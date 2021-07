Κατάσβεση πυρκαγιάς στην Σταμάτα, Ροδόπολη και Διόνυσο της Αττικής στις 27 Ιουλίου, 2021./ Firefighters and inhabitants try to extinguish a wildfire in the Stamata, Rodopoli and Dionysos region in Attika, Greece on July 27, 2021.

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή της Σταμάτας, της Ροδόπολης και του Διονύσου όπου υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες εστίες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τη θέσουν υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, το μέτωπο της φωτιάς είναι σε ύφεση και η κατάσταση βελτιωμένη, ωστόσο παραμένουν πολλές διάσπαρτες εστίες. Κορωνοϊός: Τα ανοιχτά μέτωπα στον πόλεμο με το τέταρτο κύμα Όπως ενημέρωσε δε, στον απόηχο των καταγγελιών κατοίκων της περιοχής για εμπρησμό, οι αρχές έχουν προβεί σε τέσσερις προσαγωγές υπόπτων. «Οι ανακριτικές αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, πολύ σύντομα θα καταλήξουν σε συμπεράσματα» ενημέρωσε σχετικά από την πλευρά του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 11:39 νότια του νεκροταφείου της Σταμάτας και γρήγορα πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή με αποτέλεσμα οι φλόγες να κινηθούν άμεσα ανάμεσα σε οικισμούς και κατοικίες. Πρόσθεσε ότι η επέμβαση ήταν άμεση και έως αυτή την ώρα επιχειρούν: 310 πυροσβέστες, 110 οχήματα, 12 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Για την καλύτερη εικόνα του μετώπου είχε μιλήσει νωρίτερα και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης. «Mας δυσκολεύει το γεγονός ότι υπάρχουν σπίτια πολλά ανάμεσα στη βλάστηση. Αυτό προσπαθούμε να διασώσουμε, εν πρώτοις την ανθρώπινη ζωή. Δύσκολο για εμάς, όλα μαζί άνεμος, θερμοκρασία. Όλες οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί εδώ. Είμαστε σε καλή κατάσταση, σε καλύτερη από το πρωί, προσπαθούμε να τη σβήσουμε τελείως» Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε, από την πλευρά του, την πυρκαγιά δύσκολη, σημειώνοντας ότι οι πυροσβέστες έδωσαν «γενναία μάχη με τις φωτιές μέσα στις γειτονιές και στους δρόμους, έσωσαν ζωές». Δείτε την ενημέρωση Τουλάχιστον 20 σπίτια έγιναν στάχτη Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Ροδόπολης, Βασίλη Κλεφτάκη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, περίπου 20 σπίτια έχουν καεί ή υποστεί ζημιές, ενώ έχουν καεί και αυτοκίνητα. Μάλιστα, ο κ. Κλεφτάκης έκανε λόγο για εμπρησμό, αναφέροντας πως «είναι εμπρησμός, είναι η πέμπτη φορά που επιχειρούν να κάψουν τον δήμο μας». «Το ευχάριστο είναι ότι δεν έχουμε θύματα… Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε» δήλωσε επίσης. Εμπρησμό «βλέπουν» πίσω από τη φωτιά στη Σταμάτα και οι κάτοικοι της περιοχής. «Ο αδερφός μου άκουσε τέσσερα γκαζάκια. Την έχουν βάλει τη φωτιά» κατήγγειλε κάτοικος της περιοχής στο MEGA. «Ειδικός δεν είμαι για να πω αν μπορούν να δικαιολογηθούν οι εστίες. Από και πέρα, υπάρχουν πολλές απλωμένες εστίες στην ευρύτερη περιοχή οι οποίες δεν είναι συνέχεια μιας φωτιάς στη δική μου λογική» υπογράμμισε άλλος κάτοικος. «Δεν είναι δυνατόν στη λεωφόρο Διονύσου να έχει πάρει φωτιά και δεξιά και αριστερά» πρόσθεσε ο ίδιος. «Οι εστίες είναι διάσπαρτες, περιμέναμε τη φωτιά από κάτω προς τη Διονύσου, υπήρχε εστία πάνω από τη Διονύσου, δεν είναι τυχαίο» τόνισε ένας πυροσβέστης. «Υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη από τα δέντρα, το χειμώνα. Είχαμε μια φωτιά με πολλαπλές εστίες που εγείρει υποψίες. Ο κ. Πατούλης κινητοποίησε όλο το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Είχαμε κάποιες καταστροφές σε αγροικίες. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη καταγραφή. Θα ξεκινήσει σύντομα» δήλωσε στο MEGA ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Νίκος Πέππας.