Το μήνυμα Μητσοτάκη για την επίσκεψη των Παραολυμπιονικών στην Ακρόπολη

Την επίσκεψη μελών της ελληνικής αποστολής που θα ταξιδέψει στο Τόκιο για να λάβει μέρος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην Ακρόπολη σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως τόνισε, για ορισμένους ήταν η πρώτη φορά που τους δινόταν η δυνατότητα να επισκεφθούν τον Ιερό Βράχο, υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχαν οι παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ.

The Greek Paralympic team at the Acropolis. For many of our fantastic Paralympians, this is the first time such a visit has been possible given past accessibility issues. That’s changing and one of the world’s most important historical monuments is now accessible to all. pic.twitter.com/pAHNuwxI1v

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2021