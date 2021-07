Είναι αυτό το συναρπαστικό διάστημα που έρχεται κάθε τέσσερα χρόνια και φέρνει κοντά τους λαούς και τους αθλητές από κάθε γωνιά του πλανήτη, μέσα σε ένα αγωνιστικό πνεύμα που εδράζεται στην ευγενή άμιλλα. Εφέτος, οι 32οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στο Τόκιο πέντε χρόνια μετά από εκείνους του Ρίο, σε πείσμα των κυμάτων της πανδημίας που βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Εφέτος θα προστεθούν και πέντε αγωνίσματα (σέρφινγκ, καράτε, skateboard, αθλητική αναρρίχηση, μπέιζμπολ/σόφτμπολ) που θα τους καταστήσουν πιο φαντασμαγορικούς και θα μας συστήσουν νέους αθλητές και αθλήτριες που θα αγαπήσουμε, πέρα από αυτούς που έχουν ήδη μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας.

Σόνι Μίλερ-Ουίμπο

Η γυναίκα-άνεμος

Το όνομά της είναι δυσπρόφερτο όταν το δεις με λατινικούς χαρακτήρες, όμως η 27χρονη σπρίντερ με καταγωγή από τις Μπαχάμες έχει βαλθεί να μας κάνει να μάθουμε να το προφέρουμε σωστά. Η χρυσή ολυμπιονίκης του Ρίο στα 400 μ. με εκείνη τη θρυλική πλέον βουτιά πάνω στο νήμα και κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στα 200 μ. στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας το 2018, έχει βάλει στόχο να κατακτήσει το νταμπλ (400 μ. + 200 μ.) στους Ολυμπιακούς και να γίνει έτσι η πρώτη γυναίκα που το καταφέρνει ύστερα από 25 χρόνια. Μένει να αποδειχθεί αν θα το κατορθώσει, γιατί θα πρέπει να τρέχει σε προκριματικούς, ημιτελικούς και τελικούς με μεγάλη χρονική εγγύτητα, καθώς το αίτημά της για τροποποίηση του προγράμματος απορρίφθηκε από τους αρμόδιους καταρτισμού του. Tο χρυσό στα 400 μ., πάντως, μάλλον το έχει στο τσεπάκι της, καθώς αν και διαθέτει τον δεύτερο καλύτερο χρόνο (49.08) έναντι του 48.54 της Κριστίν Μπόμα από τη Ναμίμπια, η ανταγωνίστριά της πιθανότατα δεν θα τρέξει στο Τόκιο, καθώς βρέθηκε με πολύ υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης. Αναμένουμε να δούμε και το χρώμα των μαλλιών της, καθότι η εκκεντρική κώμη της είναι άλλο ένα γοητευτικό χαρακτηριστικό της. «Είναι κάτι που με κάνει χαρούμενη. Εξαρτάται από το τι αισθάνομαι και πώς το αισθάνομαι» έχει δηλώσει σχετικά.

Σιμόν Μπάιλς

Η μεγάλη μικρή της ενόργανης

Το χρυσό κορίτσι της ενόργανης γυμναστικής – τέσσερις φορές χρυσή ολυμπιονίκης του Ρίο (σύνθετο ατομικό, άλμα, ασκήσεις εδάφους, σύνθετο ομαδικό) και χάλκινη στη δοκό – και για πολλούς η καλύτερη αθλήτρια ενόργανης όλων των εποχών, θα πάει στους Ολυμπιακούς του Τόκιο για να ανταγωνιστεί κυρίως τον εαυτό της. «Το κορίτσι που γεννήθηκε για να πετάει», σύμφωνα με τους συμπατριώτες της στις ΗΠΑ, βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα, καθώς στο πρόσφατο πρωτάθλημα ενόργανης στην Ινδιανάπολη σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία της βραδιάς, με 58.400, ενώ κέρδισε τον έβδομο σερί τίτλο της στο σύνθετο ατομικό στο Εθνικό Πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Με τον πρόσφατο άθλο της ακόμα φρέσκο, καθώς στο ίδιο τουρνουά πραγματοποίησε το πιο δύσκολο άλμα στην ενόργανη, το διπλό άλμα Γιουρτσένκο το οποίο μέχρι τώρα κατάφερναν μόνο άνδρες, και ξαλαφρωμένη από το μοίρασμα του αβάσταχτου φορτίου της, τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη όπως δεκάδες άλλες αθλήτριες της αμερικανικής ομάδας ενόργανης από τον διαβόητο Λάρι Νάσαρ, ταξιδεύει στο Τόκιο για να ξεπεράσει μεταξύ άλλων τον αριθμό των 30 μεταλλίων που έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα. Οπως θα έλεγαν οι συμπατριώτες της: «Way to go Simone». Way to go.

Γιάνια Γκάρνμπρετ

Το κορίτσι-αράχνη που απλώς αγαπούσε να σκαρφαλώνει

Διακρίνεται σε ένα από τα πέντε σπορ που θα δούμε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε όσοι δεν γνωρίζουν τα της αθλητικής αναρρίχησης, ενός αθλήματος το οποίο έχει ιδιαίτερη απήχηση στο νεανικό κοινό, μάλλον δεν θα έχουν ακουστά ούτε τη Γιάνια Γκάρνμπρετ. Η 22χρονη Σλοβένα θα κληθεί να συμμετάσχει σε τρία ξεχωριστά αγωνίσματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην αθλητική αναρρίχηση: τη δυσκολία (lead climbing), την αναρρίχηση βράχου (bouldering) και την ταχύτητα (speed climbing). Από τα 17 της, όταν άρχισε δηλαδή να αγωνίζεται επαγγελματικά, έδωσε σημάδια ότι θα αλλάξει το αγώνισμα και θα το φέρει στα μέτρα της και μάλλον το έχει καταφέρει, αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι τα 21 της χρόνια είχε κερδίσει οκτώ παγκόσμια κύπελλα και έξι χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα.

«Κάνω αναρρίχηση γιατί στη διάρκειά της ερωτεύομαι τη ζωή. Οταν είμαι πάνω στον τοίχο τίποτε άλλο δεν έχει νόημα». To λέει και το εννοεί, καθώς όταν αγωνίστηκε πρώτη φορά ως παιδί ήρθε τελευταία στην κατηγορία της, κάτι που ουδόλως την πτόησε: «Πάντα μου άρεσε να σκαρφαλώνω τον τοίχο και δοκιμάζω τα όριά μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι είμαι καλύτερη από τους άλλους. Απλώς μου άρεσε να σκαρφαλώνω».

Νάιτζα Χιούστον

Ο ατρόμητος celebrity skateboarder

Aν είναι η αναρρίχηση δημοφιλής στο νεανικό κοινό, τότε τι να πει κανείς για το skateboard, όπου αθλητές σαν τον 26χρονο Νάιτζα Χιούστον αναμένεται να τραβήξουν όλα τα βλέμματα ανά τον κόσμο. Εν προκειμένω, όχι μόνο επειδή ο Αμερικανός είναι καλυμμένος με τατουάζ στο 85%-90% του σώματός του, αλλά και γιατί θεωρείται ίσως ο καλύτερα τεχνικά καταρτισμένος skateboarder που υπάρχει. Αν μη τι άλλο, το είχε δείξει από νωρίς, όταν κέρδισε τον μεγαλύτερο ερασιτεχνικό διαγωνισμό στον κόσμο στην τρυφερή ηλικία των δέκα ετών και άρχισε να αγωνίζεται σε επαγγελματικό επίπεδο από την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, το σχολείο το σταμάτησε στα 15 του, αλλά αυτό τελικά δεν τον εμπόδισε από το να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος skateboarder του πλανήτη. Και όπως λένε, πηγαίνει στους Ολυμπιακούς αποφασισμένος να κερδίσει την κατηγορία street και να πάρει τη ρεβάνς από τον Ιάπωνα Γιούτο Χοριγκόμε, ο οποίος του στέρησε τον τέταρτο συνεχή τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα street skateboarding. Η «εκδίκηση» είναι ένα πιάτο που τρώγεται πάντα κρύο.

Τεντί Ρινέ

To χτύπημα του «Teddy Βear»

Είναι να μην ορθωθεί απέναντί σου με τα 2.04 μ. και τα 136 κιλά του. Το αγόρι με το γλυκύτατο χαμόγελο μάλλον πονοκεφαλιάζει τους αντιπάλους του τζουντόκα στην κατηγορία βαρέων βαρών (130+) όταν μαθαίνουν ότι πρέπει να αγωνιστούν απέναντί του είτε σε κάποιο παγκόσμιο πρωτάθλημα είτε βεβαίως στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, όπου είναι η χρυσή ελπίδα της Γαλλίας για το άθλημα του τζούντο. Ο 32χρονος Παριζιάνος με καταγωγή από τη Γουαδελούπη και το παρατσούκλι «Τeddy Βear» έχει στο παλμαρέ του δέκα παγκόσμιους τίτλους, ο μόνος τζουντόκα που το έχει καταφέρει, ενώ κατέχει και πέντε ευρωπαϊκούς τίτλους, αλλά και δύο χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς του Ρίο και του Λονδίνου. Εχει να πει λοιπόν δυο λόγια για το αγώνισμά του: «Το τζούντο είναι ένα άθλημα με συγκεκριμένους κανόνες και έναν ηθικό κώδικα ο οποίος θυμίζει τη μόρφωση που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους. Αυτή η ηθική αναπτύσσεται μέσα σου στο πέρασμα του χρόνου, τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στην καθημερινότητά σου. Οταν την ακολουθείς, έχεις λιγότερα προβλήματα στη ζωή».

Κέιλεμπ Ντρέσελ

Ο διάδοχος του Φελπς

Εσπασε το ρεκόρ του Μάικλ Φελπς στα 100 μ. πεταλούδα (49.82), το οποίο κρατούσε για μια ολόκληρη δεκαετία και έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Γκουάνγκτζου το 2019. Στα πρόσφατα trials πρόκρισης των ΗΠΑ για τη συγκρότηση της ομάδας που θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς του Τόκιο πήρε άνετα την πρόκριση και στα τρία ατομικά αγωνίσματα που συμμετείχε. Για παράδειγμα, στον ημιτελικό για τα 100 μ. πεταλούδα πέτυχε 49.76, την τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών (τον εαυτό του νίκησε επί της ουσίας, καθώς και οι άλλες δύο στον ίδιο ανήκουν). O 24χρονος Κέιλεμπ Ντρέσελ πρόκειται να αγωνιστεί συνολικά σε επτά (ατομικά και ομαδικά) αγωνίσματα κολύμβησης και αν κερδίσει σε όλα το χρυσό μετάλλιο, όπως αναμένεται, θα γίνει ο τέταρτος κολυμβητής στην Ιστορία που το καταφέρνει, άλλος ένας θρύλος της αμερικανικής ομάδας κολύμβησης μετά τον Ματ Μπιόντι, τον Μάικλ Φελπς και τον Μαρκ Σπιτς. Το μυστικό της επιτυχίας του; «Αν θέλεις να απελευθερώσεις το μεγαλείο από μέσα σου πρέπει να αρχίσεις από τα μικρά πράγματα, όπως παραδείγματος χάριν από το να στρώνεις το κρεβάτι σου…».

Λευτέρης Πετρούνιας

Ο άρχοντας των κρίκων

Αλλος ένας έλληνας αθλητής που δεν χρειάζεται βέβαια συστάσεις είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος προκρίθηκε πανηγυρικά στους Ολυμπιακούς του Τόκιο καθώς όχι μόνο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο της Ντόχα, αλλά απέσπασε και μια βαθμολογία (15.500) που του εξασφάλισε το εισιτήριο για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη. Είναι να μην εναποθέτει η ελληνική ομάδα τις ελπίδες της επάνω του, καθώς αυτός ο πεισματάρης αθλητής έχει αναδειχθεί τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και πέντε φορές πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ ήταν και χρυσός ολυμπιονίκης στο Ρίο, επιτυχίες που τον καθιστούν τον κορυφαίο αθλητή στον κόσμο στο αγώνισμά του; Ο ίδιος, πάντως, μετά το «θρίλερ» της Ντόχα, καθώς αν δεν συγκέντρωνε βαθμολογία μεγαλύτερη από 15.334 προκειμένου να ξεπεράσει έτσι τον Κινέζο Λιου Γιανγκ δεν θα προκρινόταν, παρά το χρυσό του μετάλλιο, δήλωνε ότι πάει Τόκιο για το «Back to Back». Από την πλευρά μας, «we are ready» να τον καμαρώσουμε και να χειροκροτήσουμε για άλλη μία φορά.

Mασαχίρο Τανάκα

Ο κορυφαίος ιάπωνας pitcher

Ο Μασαχίρο Τανάκα είναι παίκτης του μυστηριώδους (κυρίως ως προς το γιατί ασκεί γοητεία) αγωνίσματος του baseball, ο οποίος θα φορέσει τα χρώματα της Εθνικής Ιαπωνίας και θα αποπειραθεί να οδηγήσει τους συμπατριώτες του εκεί όπου πήγαινε τους Αμερικανούς και συγκεκριμένα τους New York Yankees για επτά ολόκληρες σεζόν στη Major League του Baseball των ΗΠΑ: στις διακρίσεις και στην κορυφή. Κάπως έπρεπε να τους αποζημιώσει, εδώ που τα λέμε, καθώς το συμβόλαιό του με τους Yankees, ύψους 155 εκατ. δολ., ήταν το πέμπτο πιο υψηλό στην ιστορία του παιχνιδιού μέχρι τότε. Το 2020 αποφάσισε να γυρίσει στην Ιαπωνία για να παίξει με τους Tohoku Rakuten Golden Eagles του επαγγελματικού baseball της χώρας. O 32χρονος πλέον Τανάκα, ο οποίος θεωρείται κορυφαίος pitcher, άρχισε να παίζει ως catcher αλλά σύντομα ακολούθησε την κλίση του και βρέθηκε να παίζει για την εθνική ομάδα baseball της Ιαπωνίας στο Πεκίνο του 2008, κάτι που τον κατέστησε τον νεότερο ιάπωνα αθλητή του συγκεκριμένου αθλήματος που έπαιξε ποτέ σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Γουιλφρέντο Λεόν

Από την Κούβα στην Πολωνία

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κούβα, αλλά παντρεύτηκε Πολωνή και πολιτογραφήθηκε Πολωνός και ο ίδιος. Ηδη από τα 17 του χρόνια έκλεβε την παράσταση καθώς οδηγούσε την πατρίδα του Κούβα στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βόλεϊ. O 28χρονος spiker έπαιξε και στη Ρωσία με την ομάδα Zenit Kazan (2013-2018) και βοήθησε την ομάδα να κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα και κύπελλα σε εθνικό επίπεδο αλλά και τρία Champions League και ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το ίδιο προσδοκά και η Sir Safety Perugia που τον έχει στο δυναμικό της αλλά και η εθνική ομάδα της Πολωνίας, τα χρώματα της οποίας θα φορέσει στο Τόκιο. Ποιος ξέρει, μπορεί να αποδειχθεί ο παίκτης-κλειδί που θα τους βοηθήσει να επαναλάβουν τον θρίαμβο με το χρυσό στους Ολυμπιακούς του 1976 στο Μόντρεαλ.

Τα ερωτηματικά Τζόκοβιτς – Φέντερερ και το δίδυμο Τσιτσιπάς – Σάκκαρη

Tα τρία πολύ μεγάλα ονόματα που αναμένονται στα τερέν των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο είναι οι Ρότζερ Φέντερερ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Αντι Μάρεϊ. Με τον κάτοχο του τίτλου του νικητή (και) του τελευταίου Wimbledon να είναι πολύ φρέσκος, ο Τζόκοβιτς έχει δηλώσει μέχρι στιγμής ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα δώσει το «παρών» στους Αγώνες, για την ακρίβεια ότι είναι «50-50». Ο λόγος είναι ότι οι περιορισμοί εξαιτίας των προληπτικών μέτρων κατά της COVID-19 θα καταστήσουν την όλη εμπειρία μισερή: από τη μία θα λείπουν οι φίλαθλοι από τις κερκίδες, από την άλλη δεν θα μπορεί να πάρει μαζί του τον πλέκτη των ρακετών του, ένα πρόσωπο που απ’ ό,τι φαίνεται παίζει κομβικό ρόλο στην επιτυχία του. Αν και εφόσον πάει στο Τόκιο και κερδίσει το χρυσό, θα μπορεί να διεκδικήσει το «Golden Slam», δεδομένου ότι κατέκτησε το Wimbledon, το Γαλλικό και το Αυστραλιανό Open τη χρονιά που διανύουμε και ο τίτλος του Αμερικανικού Open είναι ακόμη ανοιχτός (το τουρνουά θα διεξαχθεί μεταξύ 30 Αυγούστου και 12 Σεπτεμβρίου). Ο Ρότζερ Φέντερερ έχει και εκείνος τις αμφιβολίες του και ενώ στην αρχή είχε πει ότι θα αποφασίσει μετά το Wimbledon για το τι μέλλει γενέσθαι, μετά την ήττα του από τον Πολωνό Χιούμπερτ Χούρκατς, ο οποίος των άφησε εκτός ημιτελικών, δεν έχει ακόμα καταλήξει αν θα ταξιδέψει στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Από ελληνικής πλευράς, θα συμμετάσχουν βέβαια τα μεγάλα αστέρια του ελληνικού τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη, καθώς τα ονόματά τους συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των αθλητών και αθλητριών που απαρτίζουν την ελληνική ολυμπιακή αποστολή. Οι δύο αθλητές μας θα αγωνιστούν τόσο στο ατομικό όσο και στο μεικτό διπλό και εννοείται ότι αποτελούν ελπίδα για κάποιο μετάλλιο, το οποίο και ευχόμαστε ολόψυχα να κερδίσουν. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε πρόωρα από το Wimbledon, ωστόσο παραμένει στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης για ακόμη μία εβδομάδα. Αυτές τις ημέρες, μάλιστα, έδωσε το «παρών» στο τουρνουά του Αμβούργου που ολοκληρώνεται σήμερα και απέχει ελάχιστα από το νούμερο 3 και την εκθρόνιση του Ραφαέλ Ναδάλ (ο οποίος δεν θα ταξιδέψει στο Τόκιο) από την κορυφαία τριάδα του αθλήματος. H Mαρία Σάκκαρη, από την άλλη, η πρώτη Ελληνίδα που έφτασε στα ημιτελικά του Roland Garros και βρίσκεται στο νούμερο 19 της παγκόσμιας κατάταξης αυτή τη στιγμή, έχει μια λαμπρή καριέρα μπροστά της και ήδη κερδίζει τους πάντες, όχι μόνο χάρη στο ταλέντο της που έλαμψε στον αγώνα με την Ιγκα Σβιάτεκ στους προημιτελικούς του Roland Garros, αλλά και στο ήθος της. Εκτός από τις επιδόσεις της, όλοι θα θυμόμαστε και την κίνησή της να ζητήσει από τον διαιτητή του συγκεκριμένου αγώνα να απαλλάξει το παιδί που της κρατούσε την ομπρέλα από αυτό το οδυνηρό καθήκον.