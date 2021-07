Κρεβάτια από… χαρτόνι στο Ολυμπιακό Χωριό του Τόκιο

Με έναν ξεχωριστό τρόπο επιχειρούν να βάλουν τέλος στις ερωτικές συνευρέσεις μεταξύ των αθλητών που θα λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο οι διοργανωτές.

Ειδικότερα, τα κρεβάτια στο Ολυμπιακό Χωριό θα είναι κατασκευασμένα από χαρτόνι, τα οποία αντέχουν το βάρος μόλις ενός ατόμου, ενώ δεν αντέχουν σε «ξαφνική κίνηση», καθιστώντας τα «ακατάλληλα για σεξ».

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ολυμπιακού Χωριού, «η οργανωτική επιτροπή σκέφτηκε ανακυκλώσιμα αντικείμενα και το κρεβάτι ήταν μία από τις ιδέες», με την Ιαπωνική Ολυμπιακή Οργανωτική Επιτροπή να συμπληρώνει πως «αυτό επιτρέπει στους αθλητές να έχουν καλύτερη ξεκούραση. Τα κρεβάτια σε κάθε δωμάτιο είναι ενάντια στη σεξουαλική συμπεριφορά και δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος των δύο ατόμων».

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes

Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.

I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo

— Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17, 2021