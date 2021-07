Γαλλία: Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατά του εμβολιασμού και του υγειονομικού πάσου

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σήμερα, Σάββατο, σε ολόκληρη τη Γαλλία, από τη Μασσαλία έως τη Λιλ και από το Μονπελιέ έως το Παρίσι, για να αμφισβητήσουν τον εμβολιασμό, να καταγγείλουν τη «δικτατορία» ή να επικρίνουν το υγειονομικό πάσο.

«Ελευθερία», «Μακρόν δικτάτορα». Από τον βορρά ως στο νότο της χώρας, τα συνθήματα ήταν παρόμοια.

Στο Παρίσι, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία κατά των πρόσφατων υγειονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν, σε τουλάχιστον τρεις ξεχωριστές συγκεντρώσεις.

#Paris says NON and unites en masse against forced vax passes! #manif17juillet #manif17juilletparis #passedelahonte #NonAuPasseDeLaHonte #Passanitaire #VaccinObligatoire pic.twitter.com/f3FSi3LPX7

— Gillian McKeith (@GillianMcKeith) July 17, 2021