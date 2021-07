Μουντιάλ 2030: Ποιες χώρες διεκδικούν την διοργάνωση

Ιταλία και Σαουδική Αραβία κατέθεσαν κοινή υποψηφιότητα προκειμένου να αναλάβουν από κοινού την διοργάνωση του Μουντιάλ 2030 σύμφωνα με το «Athletic».

Εκτός από τις δύο προαναφερθείσες, αίτημα για συνδιοργάνωση έχουν κάνει και τα ζευγάρια Ισπανία-Πορτογαλία, Αγγλία-Ιρλανδία ενώ το ενδιαφέρον τους έχουν δηλώσει μεμονωμένα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής: Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Χιλή.

Η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί από την FIFA το 2024.

🚨 Saudi Arabia is considering a joint bid for the 2030 World Cup, with new European champions Italy understood to be top of their list of potential partners. 🌟 [@TheAthleticUK] pic.twitter.com/vDcIvVdGei

