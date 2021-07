Σοκ προκαλεί η δολοφονία ενός ράπερ στις ΗΠΑ ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμούς την ώρα που έκανε live στο Instagram.

Ο λόγος για τον 21χρονο Zerail Rivera, γνωστό και ως Indian Red Boy. Όλα έγιναν πριν από μερικές μέρες στο Λος Άντζελες, την ώρα που ο γνωστός ράπερ μιλούσε μέσω live στο Instagram με έναν φίλο του.

Ξαφνικά, ακούγεται ένας θόρυβος, ο νεαρός ράπερ «εξαφανίζεται» για λίγο από την κάμερα και στη συνέχεια εμφανίζεται με αίματα στο πρόσωπο προσπαθώντας να ψελλίσει τη λέξη «βοήθεια».

Την ώρα των πυροβολισμών, ο φίλος του ράπερ, ο influencer Kapone ακούγεται να λέει «τι σκ@@@; Αδερφέ, τι σκ@@@@; Που είσαι;».

Ενώ ο Indian Red Boy προσπαθεί να πει τη λέξη βοήθεια, γυρνάει την κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο όπου είναι τραυματισμένος και δηλώνει το μέρος που βρίσκεται. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, η κάμερα πέφτει από τα χέρια του και το live σταματά.

Ο 21χρονος δολοφονήθηκε στις 8 Ιουλίου και δέχτηκε τουλάχιστον 12 πυροβολισμούς. Κατά την αστυνομία, ο Indian Red Boy είχε στοχοποιηθεί και το μοιραίο απόγευμα του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου.

Δεν αποκλείεται η δολοφονία να σχετίζεται με συμμορίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου – ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

