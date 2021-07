Ποιος είδε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και δεν τον φοβήθηκε. Ο Greek Freak μοιάζει ασταμάτητος στους τελικούς του ΝΒΑ, οδήγησε τους Μπακς στη νίκη στο Game 3 κόντρα στους Σανς (120-100) και κρατάει ζωντανά τα «ελάφια» στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Η υπερέκταση του αριστερού γονάτου στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας με τους Χοκς έμοιαζε ικανή να τον αφήσει έξω από την σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του. Ωστόσο ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν σαν θηρίο στο κλουβί την περίοδο της απουσίας του και δεν θα επέτρεπε στον εαυτό του να λείψει από το ραντεβού τίτλου.

Οι γιατροί του συνιστούσαν να μείνει εκτός ένα μήνα, αλλά ο Γιάννης ήταν πίσω μετά από 10 μέρες. Περίμενε οχτώ χρόνια για αυτή τη στίγμη και δεν θα την έχανε. Στο πρώτο παιχνίδι με τους Σανς στην Αριζόνα έπαιξε συντηρητικά και τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους σε 35 λεπτά συμμετοχής, με τα «ελάφια» να ηττώνται με 118-105.

Στη συνέντευξη τύπου μετά το Game 1 δήλωσε πως το γόνατό του είναι εντάξει και έστειλε μήνυμα αντεπίθεσης. Δεν έμεινε στα λόγια όμως και πέρασε στην πράξη. Στο δεύτερο παιχνίδι, απαλλαγμένος από κάθε ενόχληση, πήρε το όπλο του και έδωσε μια απίστευτη παράσταση.

Έπαιξε μόνος του τους Σανς, αλλά σε αυτό το επίπεδο ο ένας δεν μπορεί να νικήσει τους πολλούς. Ο Αντετοκούνμπο δεν πήρε καμιά βοήθεια από τους συμπαίκτες, όσο και αν προσπαθούσε να τους αφυπνίσει στα τάιμ-αουτ. και μοιραία οι «Ήλιοι» τους έκαψαν για δεύτερη φορά με 118-108, αχρηστεύοντας το ρεκόρ καριέρας του στα playoffs με 42 πόντους.

Στο σπίτι είναι πάντα αλλιώς

Η σειρά των τελικών του ΝΒΑ μεταφέρθηκε στο Μιλγουόκι, με τους Μπακς να είναι με την πλάτη στον τοίχο. Απαιτούνταν άμεση αντίδραση για να επιστρέψουν στην διεκδίκηση του τροπαίου «Λάρι Ο΄Μπράιαν».

Ο Αντετοκούνμπο δήλωσε παρών και συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο προηγούμενο παιχνίδι. Πέρασε ξανά τους 40 πόντους, τελειώνοντας το ματς με 41 και μπόρεσε αυτή τη φορά να τους συνδυάσει με νίκη των Μπακς, οι οποίοι επικράτησαν με 120-100 και έκαναν το 2-1.

Μέχρι στιγμής στους τελικούς, ο Greek Freak μετράει 34.3 πόντους, 14.0 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ, 1.3 κλεψίματα. 1,3 κοψίματα, σουτάροντας με 62,5%. Δείχνει ασταμάτητος και έτοιμος για να κάνει την ανατροπή και να χαρίσει στο Μιλγουόκι το πρώτο πρωτάθλημα μετά το 1971.

Giannis Antetokounmpo in the NBA Finals is averaging:

Τα ρεκόρ και η δήλωση για τον Τζόρνταν

Κάθε επίδοση του Γιάννη στους τελικούς συνοδεύεται και από ρεκόρ. Ο Έλληνας σούπερ σταρ βλέπει το όνομά του δίπλα σε εκείνα των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Σακίλ Ο΄Νιλ και Κέβιν Ντουράντ.

Αναφορικά με τον «Βασιλιά», ο Αντετοκούνμπο τον έπιασε στην λίστα με τους παίκτες που έχουν πετύχει δύο συνεχόμενες 40αρες σε τελικούς ΝΒΑ, με τον Τζέιμς να το κατορθώνει το 2016, όταν και σημείωσε 41 στα Games 5 και 6 απέναντι στους Γουόριορς. Ήταν η χρονιά που οδήγησε το Κλίβελαντ στην «Γη της Επαγγελίας», επιστρέφοντας από το 3-1.

Giannis Antetokounmpo is the 1st player to score 40+ points in back-to-back NBA Finals games since LeBron James (41 points in Games 5 and 6 of the 2016 Finals). pic.twitter.com/OrhAMN4zXl

— NBA History (@NBAHistory) July 12, 2021