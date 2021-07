«Συνεχίζει στην Μπαρτσελόνα ο Μέσι – Ενέκρινε την ανανέωση του η La Liga»

Για πάντα «μπλαουγκράνα»! Δεν θα μπορούσαν να σταματήσουν μερικά οικονομικά προβλήματα την ανανέωση του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα συνεχίσει στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Copa America. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Javier Matallanas, η La Liga ενέκρινε οριστικά την ανανέωση του 34χρονου σούπερ σταρ, με την παραμονή του να παίρνει… σάρκα και οστά.

Έτσι, ο Αργεντινός θα υπογράψει μετά το Copa America το νέο διετές συμβόλαιο και θα σφραγίσει και τυπικά την… αιώνια παραμονή του στη Βαρκελώνη και στο… σπίτι του, το «Καμπ Νόου»!

🚨🚨[ @matallanas ] | BREAKING: LaLiga has authorized Messi’s registration!! Leo will continue as a Barcelona player.

— BarçaTimes (@BarcaTimes) July 10, 2021