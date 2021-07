Το ιστορικό ρεκόρ του Κέιν κόντρα στη Δανία

Η Αγγλία κατάφερε να ξορκίσει την κατάρα και να επικρατήσει της Δανίας στον ημιτελικό, παίρνοντας τη μεγάλη πρόκριση για τον τελικό της 11ης Ιουλίου όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία του Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ έγραψε ιστορία, καθώς η Αγγλία προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Euro. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «τρία λιοντάρια» ήταν για άλλη μία φορά ο Χάρι Κέιν, με τον επιθετικό της Τότεναμ να σκοράρει το νικητήριο γκολ της ομάδας του στην παράταση.

Ένα ιστορικό γκολ και για τον ίδιο, καθώς με το συγκεκριμένο τέρμα έφτασε τα 10 γκολ σε Euro και Παγκόσμιο Κύπελλο, ανεβαίνοντας έτσι στην πρώτη θέση της λίστας της Αγγλίας, όπου βρίσκεται επίσης και ο Γκάρι Λίνεκερ.

10 – Harry Kane is now England’s joint-highest goalscorer in major tournaments (EUROs/World Cup), moving level with Gary Lineker on 10 goals. Rebound. #ENGDEN #EURO2020 pic.twitter.com/Cp94XPPiyU

