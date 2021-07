Κορωνοϊός: Η έκρηξη κρουσμάτων φέρνει νέα μέτρα από Δευτέρα

Medical staff collects swab samples from passengers to test for the COVID-19 coronavirus at the port of Piraeus, in Athens, on August 16, 2020 / Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid-19 σε ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά, στίς 16 Αυγούστου, 2020

Σε παζλ για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η «μάχη» με τον κορωνοϊό, με την Ελλάδα να βρίσκεται αντιμέτωπη με το 4ο κύμα της πανδημίας και την κυβέρνηση να αναγκάζεται να… οπισθοχωρήσει στα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει. Τη στιγμή που πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ήδη βρισκόμαστε στο τέταρτο κύμα και τα ημερήσια κρούσματα κορωνϊού αυξάνονται διαρκώς, σπάζοντας σήμερα εκ νέου το φράγμα των 2.000 μολύνσεων σε 24 μόλις ώρες, τόσο στο κυβερνητικό, όσο και στο επιστημονικό επιτελείο καλούνται να τηρήσουν τις λεπτές ισορροπίες και να πάρουν αποφάσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής σεζόν. Και μετά την πανδημία έρχονται οι… εξωγήινοι Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, η λήψη έκτακτων μέτρων για το καλοκαίρι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, παρόλο που δεν υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις στην ενημέρωση της Πέμπτης, παρά τις πληροφορίες περί εισηγήσεων της επιτροπής. Βασικά «αγκάθια» αποτελούν η διασκέδαση και οι μετακινήσεις προς και από τα νησιά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι ειδικοί συνεδρίασαν την Πέμπτη προκειμένου να αξιολογήσουν την επιδημιολογική κατάσταση και στο τραπέζι βρέθηκε, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο να ζητείται αρνητικό rapid test κατά την επιστροφή των ανεμβολίαστων τουριστών από τα νησιά. Τη Δευτέρα οι αποφάσεις για έκτακτα μέτρα Από τη στιγμή που δεν έγιναν ανακοινώσεις στην ενημέρωση, φαίνεται πως δεν υπήρξαν αποφάσεις επί του ζητήματος, ενώ σύμφωνα με τα όσα διευκρίνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς θα πρέπει πρώτα να εξεταστούν οι δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να γίνονται rapid test στα νησιά, προτού ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και στη συνέχεια ανακοινωθούν. Τώρα, όσον αφορά στους χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας, πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο οι κλειστοί χώροι σε μπαρ, κλαμπ και κέντρα διασκέδασης να ανοίξουν αργότερα και όχι στις 15 Ιουλίου, όπως ήταν προγραμματισμένο μέχρι πρότινος. Ένα άλλο σενάριο που φαίνεται ότι βρίσκεται στο τραπέζι, είναι οι κλειστοί χώροι να ανοίξουν μεν στις 15 Ιουλίου, αλλά να επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA ειδικοί και κυβέρνηση επεξεργάζονται τα μέτρα που θα ληφθούν και τα οποία είναι πολύ πιθανό να να ανακοινωθούν την Δευτέρα, Σημειώνεται επίσης πως δεν αποκλείεται η λήψη στοχευμένων μέτρων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα, σε σχέση με τα κρούσματα και τις συρροές. Ανακοινώνονται υποχρεωτικοί εμβολιασμοί; Σύμφωνα, δε, με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, την ίδια ημέρα, δηλαδή τη Δευτέρα, είναι πιθανόν να γίνουν και οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Σε πρώτη φάση, φαίνεται πως θα ανακοινωθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών και όσων εργάζονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Όπως αναφέρεται, όσοι δεν εμβολιαστούν δεν θα απολυθούν αλλά θα μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες που δεν θα έχουν επαφή με το κοινό. Για αργότερα, τον Αύγουστο ή στις αρχές του Σεπτέμβρη, φαίνεται πως μετατίθεται η συζήτηση για τους εκπαιδευτικούς. Πώς ταξιδεύουμε στα νησιά Σημειώνεται ότι παρά τις διαρροές που ήθελαν να αλλάξει το καθεστώς των ταξιδιών από τα νησιά προς την ενδοχώρα, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι το πλαίσιο παραμένει προς το παρόν τουλάχιστον το ίδιο. Συγκεκριμένα, για μετακινήσεις προς νησιά με πλοίο ή αεροπλάνο, υπενθυμίζουμε ότι απαιτούνται: Για τους ενήλικες:

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης

β) αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή

γ) αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.

Για ανήλικους 12-17 ετών: οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test.

Οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα. Στην επιστροφή από τα νησιά υπάρχει σύσταση για διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών. Οι επιβάτες λοιπόν θα πρέπει να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού (υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται να έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού) ή τη βεβαίωση αρνητικού PCR ή αρνητικού rapid test ή το πιστοποιητικό νόσησης στο κινητό τους σε ψηφιακή μορφή ή με εκτύπωση από την πλατφόρμα gov.gr. Δεκτές θα γίνονται οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών. Τα πιο πάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα ελέγχονται ηλεκτρονικά από το πλήρωμα του πλοίου ή του αεροπλάνου. Επίσης θα διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των επιβατών με την ταυτότητα ή το διαβατήριο ή οιοδήποτε προβλεπόμενο έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητά τους. Για τις χερσαίες μετακινήσεις δεν υπάρχει κάποιο υποχρεωτικό μέτρο. Καλό θα είναι, όμως, να γίνονται self test. Από τα μέτρα για τις μετακινήσεις στα νησιά εξαιρούνται μόνο: Α) όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων (αφορά νησιά το επαναλαμβάνουμε) για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση οι οποίοι πρέπει να κάνουν self-test κάθε εβδομάδα

Β) όσοι μετακινούνται μεταξύ νησιών που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νησιά κοντινής απόστασης, πρέπει να κάνουν self-test κάθε εβδομάδα αν πρόκειται για εργαζόμενους και επίσης (self-test) πριν την μετακίνηση οι υπόλοιποι.