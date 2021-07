Opening of the mega vaccination center against Covid-19 in Athens, Greece on February 15, 2021. / Έναρξη λειτουργίας του mega εμβολιαστικού κέντρου κατά της Covid-19, στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo στο Μαρούσι, Αθηνα, 15 Φεβρουαρίου 2021.

Σε μια μάχη με τον χρόνο προκειμένου να επιτευθχεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη επιδίδεται τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση προκειμένου να ανασχεθεί η εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα και να μην απειληθούν εκ νέου οι ελευθερίες που ανακτήσαμε μετά από ενάμιση χρόνο μάχης με την πανδημία. Στόχος είναι ως τις αρχές Σεπτεμβρίου να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 70% του ενήλικου πληθυσμού. Η ανησυχία εστιάζεται στους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι αποτελούν ευάλωτη ομάδα απέναντι στον κορονοϊό, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι πολίτες ηλικίας 60 – 80 ετών που είτε διασωληνώθηκαν, είτε έχασαν τη ζωή τους, σε ποσοστό 99% ήταν ανεμβολίαστοι. Τρικυμία διαρκείας στην αν. Μεσόγειο - Ο ανταγωνισμός των συμμαχιών και ο ρόλος - κλειδί της Τρίπολης Εξίσου μεγάλη και η ανησυχία υπάρχει για τους νέους που όπως όλα δείχνουν έως τώρα αψηφούν σε μεγάλο ποσοστό τον εμβολιασμό επιμένοντας να συνωστίζονται σε χώρους διασκέδασης και όχι μόνο σαν να μην υπάρχει πανδημία. Καθώς οι νεότερες ηλικίες αποτελούν τον αδύναμο κρίκο εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα επιστρατεύονται νέες μέθοδοι προκειμένου να πειστούν για το αυτονόητο, την ανάγκη να εμβολιαστούν. Τηλεοπτικά σποτ, καμπάνια μέσω των social media και influencers στοχεύουν να τους περάσουν το μήνυμα για το πόσο ζωτικής σημασίας είναι να ακολουθήσουν πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και κυρίως πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους, για τους αγαπημένους τους και για το κοινωνικό σύνολο, να κλείσουν άμεσα ραντεβού για εμβόλιο. Γιατροί από πόρτα σε πόρτα και κινητές μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές Στην ιστοσελίδα gov.gr, ως το τέλος της εβδομάδας, οι μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες θα μπορούν να αναζητούν στην περιοχή που τους ενδιαφέρει ιδιώτες γιατρούς και θα κλείνουν το ραντεβού τους. Το πρότζεκτ «κατ’ οίκον εμβολιασμός» το αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι θα προμηθεύονται από το κράτος τις δόσεις των εμβολίων και θα κάνουν κατ’ οίκον εμβολιασμούς. Στη μάχη για να εμβολιαστούν οι μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες, ρίχνονται και κινητές μονάδες που θα επισκέπτονται ακόμη και απομακρυσμένες περιοχές, όπου θα επισκεφτούν για εμβολιασμό τους πολίτες που θα τους υποδείξουν δήμαρχοι και κοινοτάρχες, σε συνεννόηση με τις κατά τόπους Υγειονομικές Περιφέρειες. Αυτοί οι φορείς θα έχουν αναλάβει νωρίτερα να εντοπίσουν και να καταγράψουν σε λίστα τους ανεμβολίαστους πολίτες. Κινητές μονάδες θα αναπτυχθούν και στις τουριστικές περιοχές, ώστε να διευκολυνθεί η προσέλευση πολιτών που έχουν εγκαταλείψει τα αστικά κέντρα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σε ποιες περιοχές είναι σαν να μην έχουν ακούσει περί κοροναϊού Από τη στιγμή που ο εμβολιασμός δεν μπορεί να καταστεί υποχρεωτικός για τους απλούς πολίτες η κυβέρνηση επιμένει στο αυτονόητο. Ότι δηλαδή το ζήτημα του να εμβολιαστεί κανείς προστατεύοντας πρώτα απ΄ όλα τον ίδιο τον εαυτό του και αφετέρου τους γύρω του αποτελεί ζήτημα ατομικής ευθύνης’. Στο στόχαστρο της επιχείρησης «πειθούς» έχουν τεθεί κυρίως οι περιοχές της χώρας όπου οι πολίτες φέρονται σαν να μην… υπάρχει ο κοροναίός καθώς τα στοιχεία δείχνουν στις περισσότερες από αυτές έχει εμβολιαστεί κάτω από το 35% του πληθυσμού. Οι 82 δήμοι, εκ των οποίων οι 50 έχουν εμβολιαστική κάλυψη κάτω από 35%. Αναλυτικά είναι οι δήμοι: Βόλβης

Δέλτα

Θέρμης

Κιλελέρ

Καρπενησίου

Δήμοι στις Σέρρες και τη Ροδόπη όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα και η εμβολιαστική κάλυψη βρίσκεται ακόμα και κάτω από το 10%. Οι εμβολιασμοί στην Αττική Δυτική Αττική: 21% με μία δόση και 16,30% πλήρως εμβολιασμένοι

Ανατολική Αττική: 21,97% με μια δόση και 15,88% με δύο

Βόρεια Προάστια: 81% με μία και 60% με δύο

