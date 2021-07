Παίρνει Αργεντινό διεθνή η ΑΕΚ

Τη δεύτερή της μεταγραφή μετά την απόκτηση του Έρικ Γκρίφιν φαίνεται πως πραγματοποίησε η ΑΕΚ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας, η Ενωση έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αργεντινό Χουάν Πάμπλο Βαουλέτ που τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στη Μανρέσα.

Πρόκειται για 25χρονο φόργουορντ (1,98μ.) ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική του ομάδας και το 2015 είχε επιλεγεί στο 39 του ντραφτ από τους Χόρνετς χωρίς ωστόσο να καταφέρει να παίξει ποτέ στο ΝΒΑ.

Με τη Μανρέσα την τελευταία σεζόν κατέγραψε 7,8 πόντους (57,6% δίποντα, 30,4% τρίποντα, 66,1% βολές), 4 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ, 0,7 κλεψίματα και 0,4 τάπες με 7,7 στην αξιολόγηση σε περίπου 22 λεπτά συμμετοχής στη Liga Endesa.

UPDATE: El destino final de Juan Pablo Vaulet será el AEK de Atenas. Más información, en @EurohoopsES.

Juan Pablo Vaulet has signed with AEK. More information on @Eurohoopsnet. https://t.co/VngTKIjA5A

