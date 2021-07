Ανακοίνωσε Πέρι ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέντρικ Πέρι ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Μία μέρα μετά την ανανέωση του Νεμάνια Νέντοβιτς με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να ακολουθεί.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Κέντρικ Πέρι για τα επόμενα 1+1 χρόνια.

Ο Κέντρικ Πέρι γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1992 στη Florida των ΗΠΑ, έχει ύψος 1.85μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Φοίτησε στο Edgewater High School και αγωνίστηκε στην ομάδα του σχολείου του μετρώντας 16 πόντους και 8 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς στην τελευταία του σεζόν εκεί. Ακολούθησε το Youngstown State University, όπου στη σεζόν της αποφοίτησής τους ήταν ο ηγέτης της ομάδας με 21.3 πόντους, 4.4 ασίστ και 4.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2014 συμμετείχε στο NBA Summer League των Orlando Magic και στη συνέχεια υπέγραψε στους Sydney Kings της Αυστραλίας, όπου αγωνιζόμενος σε 28 παιχνίδια μέτρησε 10.4 πόντους και 2.4 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς. Ολοκλήρωσε τη σεζόν 2014-2015 στους Iowa Energy της D-League έχοντας 6.8 πόντους ανά παιχνίδι.

Από τη σεζόν 2015-2016 ξεκίνησε η θητεία του στην Ευρώπη με πρώτο του σταθμό την Ουγγρική BC Körmend, έχοντας 15.4 πόντους, 3.7 ασιστ και 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα.

Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε στην Karpos Sokoli Σκοπίων μετρώντας 14.9 πόντους, 4.3 ασίστ και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ενώ κέρδισε και το εγχώριο Κύπελλο.

Η σεζόν 2017-2018 τον βρήκε ξανά στην Ουγγαρία για λογαριασμό της Szolnok Olaj με την οποία αγωνίστηκε σε 42 αγώνες, έχοντας 15.2 πόντους, 3.8 ασίστ και 4.2 ριμπάουντ. Μάλιστα, πανηγύρισε μαζί της το νταμπλ.

Η εξαιρετική του χρονιά στην Ουγγαρία τον έφερε στη ρωσική Nizhny Novgorod την επόμενη αγωνιστική περίοδο (16.2 πόντοι, 6.8 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ κατά μ.ο.).

Το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε στη γαλλική Levallois Metropolitans και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους πήρε μεταγραφή για τη σερβική Mega Bemax, αγωνιζόμενος μαζί της στην Ανδριατική Λίγκα (18.5 πόντοι, 6.2 ασίστ, 3.7 ριμπάουντ κατά μ.ο.).

Τη σεζόν 2020-2021 φόρεσε τη φανέλα της σλοβενικής Cedevita Olimpija με τα χρώματα της οποίας διέπρεψε στο Eurocup. Συγκεκριμένα σε 16 ματς είχε 16.1 πόντους (αναδείχθηκε 4ος σκόρερ της διοργάνωσης), 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο (58.3% δίποντα, 35.7% τρίποντα και 73.8% βολές).»

