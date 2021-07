British Prime Minister Boris Johnson holds a news conference for England's COVID-19 lockdown easing announcement in London, Britain July 5, 2021. Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS

Ο Μπόρις Τζόνσον πρόκειται να ανακοινώσει την άρση των περισσότερων εναπομείναντων -μέχρι τις 19 Ιουλίου- περιορισμών λόγω της πανδημίας του κοροναϊού στη Βρετανία, εν μέσω αντιδράσεων επιστημονικών συμβούλων της κυβέρνησης που έχουν προειδοποιήσει ότι κάτι τέτοιο θα μοιάζει με «καταστροφή» εξαιτίας της εξάπλωσης της μετάλλαξης «Δέλτα». Παρά τις νέες μολύνσεις που έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2021, ο βρετανός πρωθυπουργός είναι έτοιμος να προχωρήσει στο τελικό στάδιο «ξεκλειδώματος» σε δύο εβδομάδες. Εμβολιασμοί: Προβληματισμός στο Μαξίμου για αρνητές, προνόμια και κοινωνική συνοχή Σε συνέντευξη Τύπου, το βράδυ της Δευτέρας, αναμένεται να ανακοινώσει ότι, με το 86% των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν κάνει τουλάχιστον μια δόση εμβολίου, η κυβέρνηση θα αποφύγει να βασιστεί σε περιορισμούς για να ελέγξει τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Η ευθύνη για τον κοροναϊό περνά στους πολίτες, αναμένεται να πει, σχεδιάζοντας -σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες- να δηλώσει ότι πρέπει κάθε βρετανός υπήκοος να λάβει ο ίδιος τα μέτρα του και να αντιμετωπίσει την Covid-19 όπως αντιμετωπίζει τη γρίπη. «Εφαρμόστε την κρίση σας» θα είναι ένα μήνυμα προς τους Βρετανούς, θεωρώντας πως έτσι το κράτος θα αποποιηθεί των ευθυνών του και οι πολίτες θα αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες εμβολιαζόμενοι και τηρώντας τα ατομικά μέτρα αυτοπροστασίας. Ο οδικός χάρτης Οι δηλώσεις αναμένεται να αποτελέσουν κομμάτι της ανακοίνωσης του οδικού χάρτη εξόδου από τους γενικούς περιορισμούς με ημερομηνία-ορόσημο τη 19η Ιουλίου. Ο Τζόνσον προβλέπεται να πει, επίσης, ότι θα αρθεί η υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας, ενώ τα οριστικά μέτρα όπως θα ισχύουν από τις 19 Ιουλίου πρόκειται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, αναμένεται από 19 Ιουλίου να αρθεί η απαίτηση καραντίνας για τους επιστρέφοντες από χώρες όπως η Ελλάδα. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στο ΒΗΜΑ: Το νέο βιβλίο και η πολιτική συνθήκη στη σκιά της πανδημίας