Συνεχίζεται για έκτη ημέρα η σοβαρή περιπέτεια υγείας της 27χρονης από την Κέρκυρα, που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών από την προηγούμενη Τετάρτη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, η ήδη δύσκολη κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα οι θεράποντες γιατροί να κρίνουν απαραίτητη τη διασωλήνωσή της. Εμβολιασμοί: Προβληματισμός στο Μαξίμου για αρνητές, προνόμια και κοινωνική συνοχή «Σταθερά κρίσιμη» Σύμφωνα με δηλώσεις τού καθηγητή Αιματολογίας του ΠΓΝΠ, Αργύρη Συμεωνίδη, στο tempo24 της Πάτρας, η κατάσταση της υγείας της είναι «σταθερά κρίσιμη». «Παρόλα αυτά, έχουμε ενθαρρυντικές ενδείξεις για την αποσωλήνωσή της τις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο κ. Συμεωνίδης, που είναι και ο επικεφαλής της ομάδας γιατρών οι οποίοι παρακολουθούν την 27χρονη ασθενή. Από την πρώτη στιγμή, τόσο οι γιατροί στην Πάτρα, όσο και στην Κέρκυρα, έχουν κάνει τιτάνιες προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας της. Έτσι ξεκίνησε ο «Γολγοθάς» της 27χρονης Η 27χρονη εμβολιάστηκε με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, ενώ λίγες ημέρες μετά εμφάνισε συμπτώματα παράλυσης, κόπωσης και αδυναμίας κίνησης. Άμεσα οι οικείοι της τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Αφού οι γιατροί τη σταθεροποίησαν, αποφάσισαν τη διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού. Από την προηγούμενη Τετάρτη, νοσηλεύεται στην Πάτρα και στην Αιματολογική Κλινική, καθώς αντιμετωπίζει εκτεταμένη θρόμβωση κοιλιακών αγγείων, μια επιπλοκή ιδιαιτέρως σπάνια, τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό. «Κατά 99% έχει μια επιπλοκή σαφώς σχετιζόμενη με το εμβόλιο», εξήγησε ο Αργύρης Συμεωνίδης, Καθηγητής Αιματολογίας και Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Όπως ανέφερε, μάλιστα: «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εκτεταμένη θρόμβωση κοιλιακών αγγείων, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή που η κοπέλα εμφάνισε τα συμπτώματα, είχε την ενδεδειγμένη περίθαλψη από τους συναδέλφους του Νοσοκομείου Κέρκυρας».