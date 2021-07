NBA: Όταν ο Κόμπι… προκαλούσε τον Γιάννη να γίνει πρωταθλητής

Ο Κόμπι Μπράιαντ είχε αδυναμία στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον θεωρούσε τον επόμενο μεγάλο σούπερ σταρ του ΝΒΑ.

Το 2017 ο θρυλικός άσος είχε θέσει ως πρόκληση στον Γιάννη να κερδίσει τον τίτλο του Πολυτιμότερου Παίκτη στο ΝΒΑ, κάτι που ο Greek Freak πέτυχε.

Έτσι, στη συνέχεια ο Black Mamba τού έβαλε άλλη μία, ανεβάζοντας τον πήχη.

Ζήτησε από τον έλληνα άσο να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα.

Τώρα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται μόλις 4 νίκες μακριά από το να εκπληρώσει και αυτήν την πρόκληση του θρυλικού παίκτη των Λέικερς.

In 2017, Kobe Bryant challenged Giannis Antetokounmpo to win an MVP. Giannis did so in 2019.

After Giannis’ first MVP, Kobe tweeted at him, “My man. MVP. Greatness. Next up: championship #MambaMentality”

Now, in 2021, Giannis is in the Finals & 4 wins away from a championship. pic.twitter.com/waV0NyOqpC

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) July 4, 2021