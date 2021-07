Μέσι: Free agent μετά από 7.504 ημέρες

Κι όμως, ο Λιονέλ Μέσι δεν είναι ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα. Τυπικά… Διότι μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να ανακοινωθεί η επέκταση του συμβολαίο του, καθώς οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα.

Όπως και να έχει, το τελευταίο συμβόλαιο του Λιονέλ Μέσι με την Μπαρτσελόνα έληξε και έτσι ο Αργεντινός είναι αυτή τη στιγμή ελεύθερος στην αγορά. Για πρώτη φορά μετά από 21 ολόκληρα χρόνια, ο Pulga είναι free agent.

Ή ακόμα καλύτερα, για πρώτη φορά μετά από 7.504 ημέρες, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται ελεύθερος στη μεταγραφική αγορά και δεν είναι «μπλαουγκράνα». Ο 34χρονος σούπερ σταρ πάντως, έχει ήδη ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους «μπλαουγκράνα» και αυτό αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, όπως αναφέρουν τα Μέσα της Βαρκελώνης.

For the first time since 2000 Messi doesn’t have a contract at Barcelona.

His current deal lapsed at midnight in Spain, and no extension has yet been announced ⏳ pic.twitter.com/UnUUp43IZp

— B/R Football (@brfootball) June 30, 2021