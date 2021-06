ΕΕ: Επικοινωνία Σαρλ Μισέλ-Ερντογάν

Eπικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, είχε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Εξήγησα στον Ταγίπ Ερντογάν το αποτέλεσμα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σαρλ Μισέλ.

Σημειώνει ότι «η θετική ατζέντα της ΕΕ παραμένει επί τάπητος», αλλά προσθέτει χαρακτηριστικά «υπό τους γνωστούς όρους».

«Τόνισα την ενότητα της ΕΕ στον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν», καταλήγει με νόημα ο Σαρλ Μισέλ, προσθέτοντας ότι επιβεβαίωσε τη σημασία του μέλλοντος των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.

— Charles Michel (@eucopresident) June 29, 2021