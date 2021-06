Το Eurimages στηρίζει το ελληνικό σινεμά

Ένα ελληνικό κινηματογραφικό σχέδιο ταινίας μεγάλου μήκους και δύο ξένα ( στα οποία συμμετέχουν μειοψηφικά Έλληνες παραγωγοί) ενισχύονται σημαντικά από το ευρωπαϊκό ταμείο Eurimages σύμφωνα με την ανακοίνωση των εγκρίσεων χρηματοδοτήσεων ευρωπαϊκών συμπαραγωγών.

Αναλυτικότερα το σχέδιο «Γιάντες» της Πέννυς Παναγιωτοπούλου ενισχύεται με το ποσό των 130.000 ευρώ. Το σχέδιο αυτό βρίσκεται ανάμεσα στις προεγκρίσεις που ανακοίνωσε πρόσφατα το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, χρηματοδοτούμενο με το ποσό των 140.000 ευρώ. Το «Γιάντες» είναι συμπαραγωγή Ελλάδος, Γαλλίας και Γερμανίας.

Το ελληνοαλβανικό «A Cup of Coffee and New Shoes On», στο οποίο συμμετέχει η ελληνική εταιρεία Graal, ενισχύεται με το ποσό των 110.000 ευρώ. Το ΕΚΚ είχε ήδη εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 20.000 ευρώ για το σχέδιο αυτό στο πλαίσιο του μειοψηφικού του προγράμματος.

Το «The Invisible Fight», στο οποίο συμμετέχει η ελληνική Neda Film, ενισχύεται με το ποσό των 360.000 ευρώ. Συμπαραγωγή Εσθονίας, Ελλάδος και Λεττονίας, η ταινία θα έχει γυρίσματα και στη χώρα μας. Η ανεύρεση τοποθεσιών έχει ενισχυθεί από το Hellenic Film Commission του ΕΚΚ μέσω νέου προγράμματος Location Scouting Support Program.

Στην 163η συνεδρίαση του Eurimages εγκρίθηκαν 49 κινηματογραφικά σχέδια μεγάλου μήκους (ανάμεσά τους 6 ντοκιμαντέρ και 3 animation) που χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό των 10.816.000 ευρώ.