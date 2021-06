Ρονάλντο σε Κουρτουά: «Η μπάλα δεν ήθελε να μπει σήμερα»

Παρά την έντονη κυριαρχία της στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα, η Πορτογαλία δεν κατάφερε να ισοφαρίσει το Βέλγιο και το γκολ του Τοργκάν Αζάρ στο 43ο λεπτό, με αποτέλεσμα να αποκλεισθεί από την προημιτελική φάση του EURO 2020.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν και πάλι ο ηγέτης για την ομάδα του Φερνάντο Σάντος, όμως δεν μπόρεσε να αλλάξει τα δεδομένα του ματς και αποχώρησε από το γήπεδο εμφανώς στεναχωρημένος, αλλά και εκνευρισμένος.

Λίγο πριν πάει στα αποδυτήρια, ο CR7 είχε ένθερμο εναγκαλισμό με τον Ρομέλου Λουκάκου, αλλά και με τον Τιμπό Κουρτουά, στον οποίο είπε: «Ήσουν τυχερός, ε;. Η μπάλα δεν ήθελε να μπει σήμερα. Καλή τύχη»…

🗣️ «[The ball] didn’t want to go in today.»

🇧🇪🆚🇵🇹 Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle…#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021