Κι όμως… ο Ρονάλντο δεν ήταν ο πρώτος που τα έβαλε με χορηγό διοργάνωσης

Η κίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο να απομακρύνει, προ ημερών, τα μπουκάλια Coca Cola που είχε μπροστά του, προκάλεσε έντονες συζητήσεις στις τάξεις τω οπαδών καθώς και οικονομική ζημία στην ίδια την εταιρεία.

Ωστόσο δεν ήταν η πρώτη που συνέβη στο αθλητικό στερέωμα, αφού δύο χρόνια πριν ο πυγμάχος του UFC, Ισραέλ Αντεσάνια, προέβει στην ίδια ακριβώς κίνηση, με λίγη… περισσότερη επιθετικότητα.

Ειδικότερα, ο 29χρονος – τότε- αθλητής ήταν έτοιμος να παραχωρήσει δηλώσεις στους δημοσιογράφους, όταν ένα κουτάκι της γνωστής μάρκας ενεργειακών ποτών «Monster»…βρέθηκε μπροστά του. Τότε ο Αντενσάια φανερά εκνευρισμένος πέταξε με δύναμη την συσκευασία και έκατσε στο τραπέζι προκειμένου να παραχωρήσει κανονικά την συνέντευξη του.

Israel Adesanya walks in to the presser and tosses the Monster can off the table #UFC243 pic.twitter.com/t6DxixywJ7

— Helen Yee (@HelenYeeSports) October 6, 2019