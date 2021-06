Κροατία: Απών από την αναμέτρηση με την Ισπανία ο Πέρισιτς λόγω κοροναϊού

Πολύ μεγάλη απουσία για την Κροατία ενόψει του αγώνα με την Ισπανία για τους «16» του Euro.

Ο Ιβάν Πέρισιτς βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό και θα μείνει σε καραντίνα τις επόμενες δέκα ημέρες, κάτι που σημαίνει πως σίγουρα θα χάσει το παιχνίδι της Δευτέρας απέναντι στους Ισπανούς.

Επιπλέον, είναι άγνωστο αν θα προλάβει τα προημιτελικά, σε περίπτωση που οι Κροάτες καταφέρουν να προκριθούν.

Την είδηση για τον Πέρισιτς έκανε γνωστή η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας με ανακοίνωσή της μετά τα μεσάνυχτα.

Croatian Football Federation received the results of regular testing for the SARS-CoV-2 virus, which showed that player Ivan Perišić has tested positive for novel coronavirus. Media release: https://t.co/O7E9c1haeO

— HNS (@HNS_CFF) June 26, 2021