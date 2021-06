Το νέο λειτουργικό σύστημα της Microsoft, τα Windows 11, είναι γεγονός. Η αμερικανική εταιρεία τις προηγούμενες ημέρες παρουσίασε τα νέα χαρακτηριστικά των Windows, με έμφαση στην μοντέρνα εμφάνιση και στην ευκολία χρήσης.

Τα Windows 11 θα είναι η πρώτη έκδοση των Windows χωρίς Internet Explorer εδώ και 20 χρόνια. Βέβαια η είδηση αυτή δεν πρέπει να εκπλήσσει, αφού η Microsoft έχει ήδη ανακοινώσει την απόσυρσή του τον Ιούνιο του 2022, προσφέροντας πλέον μόνο τον Edge.

«Η desktop εφαρμογή του Internet Explorer 11 δε θα είναι διαθέσιμη στα Windows 11. Ο Microsoft Edge είναι ο default browser για τα Windows 11. H MSHTML engine υπάρχει ως μέρος του Windows 11 λειτουργικού συστήματος για να υποστηρίξει το IE mode στον Microsoft Edge», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε έγγραφο τεχνικής υποστήριξης, η Microsoft .

Σημειώνεται ότι τα Windows 11 θα είναι διαθέσιμα σε νέους υπολογιστές και μέσω δωρεάν αναβάθμισης για υπολογιστές με Windows 10 από αυτό το καλοκαίρι. Για να ελέγξει ο χρήστης αν πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αναβάθμιση σε Windows 11, θα πρέπει να επισκεφτεί το Windows.com και να «κατεβάσει» την εφαρμογή PC Health Check.

Get 3 minutes closer to the release of #Windows11pic.twitter.com/xAhjWvBcaU

— MSFT in Business MEA (@MSFTBusinessMEA) June 26, 2021