Μαϊάμι: Αναφορές σε αμερικανικά μέσα για «αρκετά θύματα» μετά την κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου

Δωδεκαώροφο κτίριο κατοικιών κατέρρευσε μερικώς νωρίς σήμερα το πρωί στη Φλόριντα, στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Αν και έως τώρα δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για θανάτους και τραυματισμούς από την κατάρρευση του κτιρίου στην πόλη Σερφσάιντ, στο βόρειο τμήμα του Μαϊάμι Μπιτς, το ABC News μετέδωσε ότι 8 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ σύμφωνα με το CBS τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο NBC 6 South Florida, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ζωντανό από τα χαλάσματα ένα αγόρι.

Πάνω από 80 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων βρίσκονταν στο σημείο όπου κατέρρευσε μερικώς το κτίριο, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της νωρίς σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία του Μαϊάμι-Ντέιντ.

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της αστυνομίας του Μαϊάμι Μπιτς στο Twitter φαίνεται σωρός από χαλάσματα δίπλα σε ό,τι έχει απομείνει από τα μπαλκόνια του κτιρίου.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021