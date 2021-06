Μονή Πετράκη: Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ η επίθεση με καυστικό υγρό σε μητροπολίτες

Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ, έχει γίνει η επίθεση με καυστικό υγρό, εναντίον έξι Μητροπολιτών και ενός αστυνομικού, από 37χρονο ιερέα, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το Συνοδικό Δικαστήριο που θα επικύρωνε την ήδη ειλημμένη απόφαση καθαίρεσής του πριν περίπου δύο χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών.

Τα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ, όπως ο Guardian, το Reuters, το BBC, η Deutsche Welle, φιλοξενούν εκτενή ρεπορτάζ για την πρωτοφανή επίθεση.

«Έλληνας Ορθόδοξος ιερέας κρατείται μετά την επίθεση με οξύ που έστειλε μητροπολίτες σε νοσοκομείο», γράφει ο Guardian.

To BBC, αναφέρει: «Ιερέας συνελλήφθη για επίθεση με οξύ σε μητροπολίτες»

«Έλληνας Ορθόδοξος ιερέας, κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Φέρεται να έριξε οξύ στα πρόσωπα επτά μητροπολιτών στην Αθήνα», αναφέρει η Deutsche Welle.

A Greek Orthodox priest, accused of drug trafficking. reportedly threw acid into the faces of seven bishops in Athens. https://t.co/WXX7uCeS8V

— DW News (@dwnews) June 24, 2021