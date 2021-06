Εθνική Αγγλίας: Στέρλινγκ όπως… Σίρερ

Εύκολα ή δύσκολα, η Αγγλία κατάφερε να προκριθεί στα νοκ άουτ του Euro, καθώς μετά και τη χθεσινή νίκη της απέναντι στην Τσεχία η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ έφθασε τους επτά βαθμούς και κλείδωσε την πρώτη θέση στον όμιλό της.

Μπορεί τα Τρία Λιοντάρια να μην εντυπωσίασαν ιδιαίτερα, ωστόσο ο Ραχίμ Στέρλινγκ ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που έκαναν τη διαφορά.

Ο άγγλος εξτρέμ της Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε τα δύο μοναδικά γκολ της Αγγλίας στους ομίλους και κατάφερε να γράψει ένα στατιστικό που είχε κάνει στο παρελθόν ο Άλαν Σίρερ.

Μετά το χθεσινό του γκολ, ο Στέρλινγκ έγινε μόλις ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει τα δύο πρώτα γκολ της Αγγλίας σε Euro μετά τον Σίρερ, που είχε κάνει το ίδιο στο Euro του 1996, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως και τα τέσσερα τέρματα των δύο ποδοσφαιριστών μπήκαν στο «Γουέμπλεϊ».

2 – Raheem Sterling is only the second player to score each of England’s first two goals at a EUROs tournament after Alan Shearer in 1996, with all four goals among the two players coming at Wembley. Silenced. #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/Z0OZGt0I79

