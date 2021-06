Transfer to the investigator of the confessed murderer Charalambos Anagnostopoulos, for the murder of his wife Caroline Crouch, Evelpidon Courts, in Athens, Greece on June 22, 2021. /Μεταγωγή στον ανακριτή του καθ' ομολογία δολοφόνου Χαράλαμπου Αναγνωστόπουλου, για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν Κράουτς, Δικαστήρια Ευελπίδων, Αθήνα, 22 Ιουνίου, 2021

Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνει μετά τη μαραθώνια απολογία του ο 33χρονος πιλότος Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, για τη δολοφονία της συζύγου Καρολάιν, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά. «Κατέστρεψα τη ζωή μου, κατέστρεψα τη ζωή της οικογένειάς μου» φέρεται να είπε ο συζυγοκτόνος ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι από κοινού αποφάσισαν την προφυλάκισή του. ΚΙΝΑΛ: Η Γεννηματά στη μάχη για την ηγεσία – Οι δύο πονοκέφαλοι του επιτελείου της Ο 33χρονος θα μπει στη ΣΤ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπόδικοι όπως: ο Μένιος Φουρθιώτης και ο κ. Κουτσολιούτσος της Folli Follie. Στο κελί του θα βρίσκεται με άλλους τρεις. Ο ένας είναι υπόδικος για λαθρεμπόριο, ο δεύτερος είναι πρώην σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορούμενος για ναρκωτικά και ο τρίτος επίσης κατηγορούμενος για υποθέσεις ναρκωτικών. Η συγκεκριμένη πτέρυγα επελέγη διότι θεωρείται ήσυχη και σε αυτή πηγαίνουν υπόδικοι, οι οποίοι έχουν απασχολήσεις την κοινή γνώμη και υπάρχει κίνδυνος αν πάνε σε πιο σκληρές πτέρυγες. Τα δύο αιτήματα στον ανακριτή Κατά την απολογία του στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος υπέβαλε δύο αιτήματα. Το πρώτο αφορά σε πραγματογνωμοσύνη στην κάμερα που βρισκόταν στο ισόγειο του σπιτιού, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ώρα που αφαιρέθηκε η κάρτα μνήμης. Το δεύτερο αίτημα αφορά στην κλήση μαρτύρων από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού προκειμένου να δώσουν την πλήρη εικόνα για την σχέση μεταξύ τους. «Έγιναν όλα σε στιγμή έντασης» Μάλιστα, ο πιλότος φέρεται να υποστήριξε ότι όλα έγιναν σε μία στιγμή, λόγω της έντασης που είχε προηγηθεί. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε ότι ανέβηκε από το ισόγειο του σπιτιού στη σοφίτα προκειμένου να την πείσει να κοιμηθεί με το παιδί τους. Ξεκίνησαν μια κουβέντα φορτισμένη, όπως την είχε αγκαλιάσει, έγειρε δίπλα της και συνέβη ο τι συνέβη, φέρεται να ισχυρίζεται. Τέλος, ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε συγγνώμη που κατέστρεψε την οικογένειά του και άλλες δύο οικογένειες. Πολύωρη διαδικασία Η διαδικασία ξεκίνησε, αφού ο δικαστικός λειτουργός μελέτησε το πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα που παρέδωσε ο 33χρονος κατηγορούμενος, και αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες. Σημειώνεται ότι ο 33χρονος πιλότος, οδηγήθηκε στον ανακριτή υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ όταν ο 33χρονος έμπαινε στο γραφείο του ανακριτή, ορισμένοι από τους παριστάμενους φώναξαν προς το μέρος του: «Δολοφόνε, να σαπίσεις στη φυλακή». Ο 33χρονος κλήθηκε να λογοδοτήσει για δύο κακουργήματα (ανθρωποκτονία και θανάτωση ζώου), ενώ του καταλογίζονται και δύο πλημμελήματα που αφορούν την ψευδή καταγγελία που έκανε περί ληστείας και των ψευδών καταθέσεων που έδινε επί σειρά ημερών στην Αστυνομία. Η μεταμόρφωση του Καραϊσκάκη : Πώς ο έλληνας οπλαρχηγός επαναπροσδιόρισε την ταυτότητά του Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share