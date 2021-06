ΠΑΟΚ: Φιλικό με την Αϊντχόφεν στις 14/7

Το πρώτο φιλικό που θα δώσει επί ολλανδικού εδάφους, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του, ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (21/6) ο ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, στις 14 Ιουλίου ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει την Αϊντχόφεν στο «Philips Stadium», σε ένα πολύ δυνατό φιλικό, στο οποίο ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει την ευκαιρία να «τσεκάρει» πρόσωπα και σχήματα, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι αντιμετώπισε την Αϊντχόφεν στο Europa League και στο παιχνίδι που έδωσαν οι δύο ομάδες στο «Philips Stadium» ηττήθηκε με 3-2.

Αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά φιλικών που θα δώσει ο Δικέφαλος του Βορρά στην Ολλανδία και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν τα υπόλοιπα φιλικά.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

We come back to Philips Stadium for a preseason friendly game against @PSV #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/JKTchPhdrB

— PAOK FC (@PAOK_FC) June 21, 2021