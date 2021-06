Απίστευτη πρόταση της Σίτι για τον Κέιν – Μετά το Euro η απόφαση του άγγλου φορ

Τα πάντα για να κάνει δικό της τον Χάρι Κέιν φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να κάνει η Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, οι Πολίτες έριξαν την πρώτη τους πρόταση για τον άγγλο επιθετικό της Τότεναμ, με το ποσό να προκαλεί ίλιγγο.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σίτι προσφέρει στα Σπιρούνια 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έμψυχα ανταλλάγματα, με τα ονόματα των Λαπόρτ, Στέρλινγκ και Τζεσούς να έχουν πέσει στο τραπέζι.

Από την άλλη, η Τότεναμ δε θέλει να αποδεχτεί την πρόταση και θα προσπαθήσει να πείσει τον άγγλο φορ να μείνει στο Λονδίνο.

Ο Κέιν από την πλευρά του έχει το μυαλό του μόνο στο Euro αυτήν τη στιγμή και αναμένεται να πάρει την οριστική του απόφαση, αφού πρώτα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα.

