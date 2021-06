Φαίνεται ότι μπαίνει φρένο στο όνειρο του Ινδού δισεκατομμυριούχου Gautam Adani να ανεβεί στην παγκόσμια κατάταξη των πλουσίων μετά από αναφορές των ΜΜΕ που θέτουν ερωτηματικά σχετικά με ορισμένους υπεράκτιους επενδυτές που προκάλεσαν πανωλεθρία στις έξι εισηγμένες μετοχές του ομίλου του.

Ο 58χρονος μεγιστάνας έχει χάσει περισσότερα χρήματα αυτήν την εβδομάδα (μέχρι την Πέμπτη) από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο στον κόσμο, με την προσωπική του περιουσία να πέφτει κατά περίπου 13,2 δισεκατομμύρια δολάρια στα 63,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Δείκτη Bloomberg Billionaires. Πριν από λίγες μέρες, έκλεινε τη ψαλίδα με τον Mukesh Ambani για το ποιος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ασίας. Τέσσερεις από τις έξι μετοχές του ομίλου Adani υποχώρησαν περαιτέρω την Παρασκευή, σηματοδοτώντας την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα μαζικών πωλήσεων αυτής της εβδομάδας.

Η ανατροπή των μετοχών ξεκίνησε τη Δευτέρα όταν οι Economic Times ανέφεραν ότι το εθνικό αποθετήριο μετοχών της Ινδίας παγώνει τους λογαριασμούς τριών κεφαλαίων με βάση το Μαυρίκιο λόγω ανεπαρκών πληροφοριών σχετικά με τους ιδιοκτήτες. Το μεγαλύτερο μέρος των συμμετοχών της Albula Investment Fund, του Cresta Fund και του APMS Investment Fund – περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια – είναι μετοχές των εταιρειών της Adani.

Παρόλο που ο όμιλος Adani χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «κατάφωρα εσφαλμένο» και είπε ότι «έγινε για να παραπλανήσει σκόπιμα την επενδυτική κοινότητα», οι επενδυτές που ανησυχούσαν για τη διαφάνεια έσπευσαν προς έξοδο

Τα υπεράκτια κεφάλαια του Μαυρίκιου κατέχουν περισσότερο από το 90% των περιουσιακών τους στοιχείων υπό διαχείριση σε εταιρείες του ομίλου Adani, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

«Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για να διασφαλιστεί ποιοι είναι οι τελικοί κάτοχοι των μετοχών», δήλωσε η Hemindra Hazari, ανεξάρτητη ερευνητής αναλυτής στη Βομβάη.

Εκπρόσωπος της Ομάδας Adani αρνήθηκε να σχολιάσει πέρα ​​από τις καταχωρήσεις συναλλαγών αυτής της εβδομάδας. Αυτά τα υπεράκτια κεφάλαια «ήταν επενδυτές στην Adani Enterprises Ltd. για περισσότερο από μια δεκαετία», ανακοίνωσε ο Όμιλος Adani την 14η Ιουνίου. «Προτρέπουμε όλους τους ενδιαφερόμενους να μην ενοχλούνται από τις εικασίες της αγοράς».

Σε ίδιες καταχωρήσεις ανταλλαγής την ίδια ημέρα, οι εταιρείες του ομίλου Adani δήλωσαν ότι είχαν γραπτή επιβεβαίωση από τον Έφορο και τον Πράκτορα Μεταβίβασης ότι οι ηλεκτρονικοί (demat) λογαριασμοί των υπεράκτιων κεφαλαίων στους οποίους κρατήθηκαν οι μετοχές της Adani «δεν είναι δεσμευμένοι»

Η Albula και η APMS, σε ξεχωριστές ανακοινώσεις με ημερομηνία 14 Ιουνίου, μέσω email μέσω της εταιρείας διαχείρισης τους IQ EQ Fund Services (Mauritius) Ltd. την Πέμπτη, ανέφεραν ότι τα κεφάλαια είναι πλήρως λειτουργικά. «Το γεγονός είναι ότι η σχετική καταχώριση NSDL για την APMS Investment Fund Ltd. εμφανίζει ένα τεχνικό «πάγωμα επιπέδου λογαριασμού» μόνο που δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις συνήθεις εμπορικές του δραστηριότητες FPI», δήλωσε η APMS. Τα κεφάλαια δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το γιατί κατέχουν τόσο συγκεντρωμένες θέσεις σε μετοχές Adani, ούτε ανέφεραν τα ονόματα των επενδυτών τους.

Οι μετοχές της Adani Green Energy Ltd., το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του μεγιστάνα, υποχώρησαν σχεδόν 13% αυτήν την εβδομάδα στη Βομβάη. Η Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. υποχώρησε 17%, η Adani Power Ltd., η Adani Total Gas Ltd. και η Adani Transmission Ltd. σημείωσαν πτώση τουλάχιστον 22% αυτή την εβδομάδα, ενώ η ναυαρχίδα της Adani Enterprises υποχώρησε περίπου στο 7%. Η Adani Ports και η Adani Enterprises έκλεισαν υψηλότερα την Παρασκευή, ανακτώντας μερικές από τις απώλειες της εβδομάδας.

