Συγκλονιστικό μήνυμα της Ίντερ για τον Έρικσεν

Mήνυμα αγάπης της Ιντερ στον 29χρονο Δανό διεθνή μέσο, Κριστιάν Ερικσεν, που αναδείχθηκε πρωταθλητής Ιταλίας την τελευταία σεζόν, φορώντας τη φανέλα της.

Η ιταλική ομάδα επανεξετάζει τις επτά ημέρες γεμάτες αβεβαιότητα, φόβο, που ευτυχώς απομακρύνονται από τη θετική εξέλιξη της υγείας του παίκτη.

«Δεν ήταν κανονικές μέρες, αυτές που έχουμε ζήσει από το Σάββατο, στιγμές που φαινόταν χωρίς νόημα, που θέλαμε να είναι απλά ένας εφιάλτης. Ευτυχώς, από τους εφιάλτες, ακόμα και τους χειρότερους, ξυπνάμε.

Στην σιωπή μας αυτές τις μέρες συμπυκνώσαμε όλες τις σκέψεις μας, τις προσευχές μας, ακόμη και τους στεναγμούς μας: αυτούς της ανακούφισης, για τις φωτογραφίες και τα δελτία τύπου που προέρχονταν από ένα μέρος που δεν γνωρίζαμε πριν από λίγες ημέρες, το Rigshospitalet στην Κοπεγχάγη (όπου ο παίκτης έχει υποβληθεί σε θεραπεία).

Το πρωί της Τρίτης ήρθε η καλύτερη στιγμή: μια φωτογραφία, ένα χαμόγελο, ένα μπράβο. Και ένα μήνυμα: «Γεια σε όλους, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα από όλους. Σημαίνουν πολλά για μένα και την οικογένειά μου. Είμαι καλά». Κρίστιαν Ερικσεν.

Την Παρασκευή, ένα άλλο βήμα: η επιχείρηση και η επίσκεψη από τους συμπαίκτες: «Ήταν απίστευτο να βλέπεις τον αριθμό των μηνυμάτων που μου έχουν στείλει. Η εγχείρηση πήγε καλά και λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις, είμαι καλά. Για τους συμπαίκτες μου, μετά το υπέροχο παιχνίδι που έκαναν χθες το βράδυ, θα τους ενθαρρύνω προφανώς τη Δευτέρα ενάντια στη Ρωσία.»

Δεν σταματήσαμε ούτε για μια στιγμή να αφιερώσουμε τις σκέψεις μας στον Κριστιάν, σεβόμενοι μια τόσο λεπτή και προσωπική στιγμή. Αλλά ταυτόχρονα οι εκφράσεις της αγάπης ήταν πολλές, όμορφες, αυθόρμητες.

Καθώς το παιχνίδι μεταξύ Δανίας και Φινλανδίας ξεκίνησε ξανά στην Κοπεγχάγη το περασμένο Σάββατο, ο Ρομέλου Λουκάκου και ο Ατσράφ Χακίμι (συμπαίκτες του Ερικσεν στην Ιντερ) πήγαν στο γήπεδο με το Βέλγιο και το Μαρόκο, αφιερώνοντας τα γκολ τους στον Ερικσεν. «Κρις, σ’ αγαπώ» φώναξε ο Ρομέλου στις κάμερες, ένα μήνυμα που έχει περάσει σε όλο τον κόσμο.

Αφιερώσεις που έχουν φτάσει σε όλες τις γωνιές του κόσμου, ακόμη και στη Νότια Κορέα, με το γκολ του Σον, συμπαίκτη του Κριστιάν από τα χρόνια της Τότεναμ. Η ρίγη του φόβου έχει μετατραπεί σε ανακούφιση αυτές τις μέρες. Και συγκίνηση: η τεράστια φανέλα με το νούμερο 10 παρουσιάστηκε πριν από τη Δανία-Βέλγιο, στο ίδιο στάδιο όπου συνέβη αυτό το Σάββατο.

Το παιχνίδι σταμάτησε στο 10’, τα χειροκροτήματα από οπαδούς και τους παίκτες στο γήπεδο, συμπεριλαμβανομένου του Ρομέλου Λουκάκου. Τα πανό, οι φανέλες που εμφανίζονται από τους φιλάθλους, αφιερώνουν μια σκέψη στον αριθμό μαςε 24 .

Όλες οι στιγμές που αποτελούν την ισχυρότερη και πιο εγκάρδια αγκαλιά για τον Κριστιάν Ερικσεν.

Πάμε Κρις , η Ιντερ και όλοι οι φίλαθλοι της Ιντερ είναι μαζί σου! ».

Ο Κρίστιαν Έρικσεν πήρε εξιτήριο χθες το απόγευμα (18/6) από το νοσοκομείο Rigshospitalet της Κοπεγχάγης, μετά από επιτυχημένη επέμβαση εμφύτευσης απινιδωτή και επέστρεψε στο σπίτι του, στο Οντένσε.

