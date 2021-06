Βραζιλία – Περού 4-0: Τεσσάρα δια περιπάτου για τη Σελεσάο

«Περίπατος» για τη… φουριόζα Βραζιλία, η οποία διέλυσε το Περού με τεσσάρα (4-0) και διπλασίασε τις νίεκς της στο Κόπα Αμέρικα.

Η «Σελεσάο» με αυτή την εύκολη και εμφατική νίκη βρίσκεται στην 1η θέση του ομίλου με 6 βαθμούς, ενώ το Περού είναι στην τελευταία θέση δίχως βαθμό, αλλά με μόλις ένα παιχνίδι.

Οι Βραζιλιάνοι μπήκαν πολύ δυνατά από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και αποφασισμένοι για τη νίκη. Μόλις στο 12′ άνοιξαν το σκορ με γκολ του Άλεξ Σάντρο μέσα από τη μικρή περιοχή και στη συνέχεια είχαν αρκετές ευκαιρίες για γκολ, όμως τελικά αυτά ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα, στο δεύτερο 45λεπτο ο Νεϊμάρ άνοιξε λογαριασμό στο 68′ με ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ενώ Ριμπέιρο (89′) και Ριτσάρλισον (90+3′) διαμόρφωσαν το τελικό 4-0.

That little touch from Neymar initiates it, Everton with a searching cross, Jesus keeps it alive and it’s Sandro out of everyone 🔥🔥🔥

Brazil 🇧🇷 1-0 🇵🇪 Peru

