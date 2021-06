Euro 2020: Η τελευταία ευκαιρία του Αζάρ…

Ένα από τα λίγα φαβορί που μπήκε όσο πιο δυνατά γινόταν στην πρεμιέρα του Euro ήταν το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Ρωσία και έκανε… ποδαρικό με το δεξί, επικρατώντας με 3-0.

Απόψε, οι «κόκκινοι διάβολοι» ρίχνονται στη μάχη για δεύτερη φορά στη διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας τη Δανία (19:00). Μπορεί ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Εθνικής ομάδας του Βελγίου να είναι αυτή τη στιγμή ο Ρομέλου Λουκάκου, ωστόσο αυτός που αναμένεται να τραβήξει τα… βλέμματα απόψε δεν είναι άλλος από τον Έντεν Αζάρ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το Βέλγιο, ο 30χρονος ακραίος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης θα πάρει φανέλα βασικού απέναντι στη Δανία και θα κάνει έτσι το πρώτο του start στο φετινό Euro, μετά το ποιοτικό 20λεπτο απέναντι στη Ρωσία.

Μία αναμέτρηση στην οποία ο Βέλγος εξτρέμ θέλει να δείξει και να… αποδείξει γιατί ακόμη και μετά από αυτές τις δύο γραγικές σεζόν διαθέτει τόσο μεγάλη ποιότητα. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης απογοήτευσε για ακόμη μία χρονιά…

Αγωνίστηκε μόλις σε 21 παιχνίδια, έχοντας τέσσερα γκολ. Είχε την ευκαιρία του απέναντι στην Τσέλσι, ωστόσο δεν μπόρεσε να φωνάξει «παρών» και μάλιστα «τρέλανε» τους ανθρώπους της Βασίλισσας με τη συμπεριφορά του, καθώς μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Λονδίνο γελούσε με τους πρώην συμπαίκτες του…

Eden Hazard is not in the Real Madrid squad for the title-deciding final game, with Zinedine Zidane confirming a minor injury.

A brutal club season comes to an end. pic.twitter.com/UbEZOcpHqn

— B/R Football (@brfootball) May 21, 2021