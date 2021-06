Η Ούρσουλα, η Αρχαία Αγορά και τα δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

European Commission President Ursula von der Leyen and EU Budget Commissioner Johannes Hahn (not pictured) give a news conference on on NextGenerationEU, the Recovery Plan for Europe at the European Commission in Brussels, Belgium, June 15, 2021. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Σήμερα είναι η ημέρα θα είναι αφιερωμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν θα διαβάζετε τούτες τις γραμμές το αεροπλάνο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, της Γερμανίδας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ετοιμάζεται για προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα συναντηθεί, εκεί γύρω στις 10 το πρωί, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος και θα της παραθέσει πρόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Μία ώρα αργότερα αναμένεται να υπάρξει μια πολύ καλά επιμελημένη παρουσίαση του Ταμείου Ανάκαμψης με φόντο την Αρχαία Αγορά. Θα είναι μία εκδήλωση , επ’ ευκαιρία της αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόκειται να δώσει επισήμως το «πράσινο φως» για το ελληνικό σχέδιο, που διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις πυλώνες ήτοι: πράσινο, ψηφιακό, έναν που αφορά την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, και έναν που αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον οικονομικό και θεσμικό μετασχηματισμό. Την ίδια ώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα, μέσω μιας οθόνης που θα έχει στηθεί για τους σκοπούς της εκδήλωσης, θα απαντηθούν ερωτήσεις πολιτών, ενώ θα συνδεθεί μέσω βιντεοκλήσης με επτά υπουργούς, που έχουν το κύριο βάρος υλοποίησης των έργων του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» και θα παρουσιάσουν συνοπτικά το όραμα και τους στόχους της κυβέρνησης. ήτοι τη δράση των αναδασώσεων, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, και της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος. *** Απουσίαζε η παράμετρος της απασχόλησης Μήπως οι πολιτικοί που μίλησαν χθες στη Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο θεωρούν την εργασία δεδομένη; Πώς διαφορετικά μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι συζητούσαν επί ημέρες στο Κοινοβούλιο, από τη Δευτέρα έως το βράδυ της Τετάρτης, για το νέο εργατικό νομοσχέδιο, μίλησαν πάνω από 120 βουλευτές, υπήρξαν πρωτολογίες, δευτερολογίες ακόμα και παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών, σημειώθηκαν εντάσεις, υπήρξαν σκληρές αντιπαραθέσεις, με τούς τόνους να ανεβαίνουν στα ύψη και όμως από τη συζήτηση απουσίασε πλήρως η παράμετρος της απασχόλησης. Σε μια χώρα όπου η ανεργία την τελευταία δεκαετία κυμαίνεται μεταξύ 26% και 16%. *** Ο… διπλός λογογράφος Ήταν όμως μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων που είχε πολλές έντονο συγκρουσιακό χαρακτήρα. Και αναφορά σε… λογογράφους. Και το ερώτημα που τέθηκε τελικά πόσους λογογράφους (speechwriters) έχει ο Πρωθυπουργός; Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει δύο λογογράφους που δεν συντονίζονται και γι αυτό έχει πολλές επαναλήψεις στο κείμενο που κουράζουν. Κυβερνητικές πηγές μου έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός έχει μόνον έναν λογογράφο,. «αλλά ο κ. Τσίπρας τον βλέπει διπλό». Εν πάση περιπτώσει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, εάν ο ίδιος έχει όντως δύο λογογράφους είναι πρόθυμος να δανείσει τον έναν στον κ. Τσίπρα ώστε να τακτοποιήσει τις σκέψεις του, όπως είπε. Για την ιστορία σας λέω ότι ρώτησα τον λογογράφο του Πρωθυπουργού εάν έχει βοηθό, ή συνάδελφο που τον αναπληρώνει ή τον συμπληρώνει, πλην όμως η απάντηση που έλαβα ήταν… γέλωτας. *** Διαχειριστής πολυκατοικίας όταν την κτίζει ο κ. Τσίπρας Ο Αλέξης Τσίπρας είχε κατηγορήσει σε τηλεοπτική του συνέντευξη τον Πρωθυπουργό για τη διαχείριση που κάνει στην κυβέρνησή του λέγοντάς πως δεν κάνει ούτε διαχειριστής πολυκατοικίας. Φράση που ενόχλησε το κ. Μητσοτάκη που βρήκε την ευκαιρία να του απαντήσει στη δευτερολογία του κατά τη συζήτηση του εργατικού νομοσχεδίου. Του είπε λοιπόν ότι δεν θα ήθελε να είναι διαχειριστής σε πολυκατοικία, την οποία έκτισε ως πολιτικός μηχανικός ο κ. Τσίπρας. Οι νεοδημοκράτες βουλευτές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και μάλιστα χειροκροτούσαν όρθιοι (περιλαμβανομένων και των υπουργών στα υπουργικά έδρανα). Ωστόσο απάντησε στη δευτερολογία του ο κ. Τσίπρας λέγοντας στον κ. Μητσοτάκη ότι κανένας μηχανικός δεν θα έδινε την πολυκατοικία του σε κάποιον μπαταχτσή. Κάνοντας παράλληλα αναφορά στα χρέη της ΝΔ. *** Η…«γιαγιά των μαχών» Στη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, μάθαμε και καινούργιες λέξεις. Για παράδειγμα, ενώ όλοι γνωρίζαμε τους «εργατοπατέρες», ο κ. Μητσοτάκης τους ονόμασε… «εργατο-παππούδες». Όλοι ξέραμε τη φράση (που είχε για πρώτη φορά ειπωθεί στον Πόλεμο του Κόλπου) «μητέρα των μαχών», αλλά ο κ. Μητσοτάκης την μετέτρεψε σε… «γιαγιά των μαχών», θέλοντας να δείξει την αναχρονιστική τακτική των συνδικαλιστικών. Σε κάποια στιγμή ο κ. Τσίπρας είπε στον κ. Μητσοτάκη : «Ξεστοκάρετε» στους νέους όλο το μίσος» για να συμπληρώσει σχεδόν αμέσως: « Είναι μετρημένες οι μέρες σας». *** Το μυστικό που είπε ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα Κάποια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να πει ένα… μυστικό στον κ. Τσίπρα: «Να σας πως ένα μυστικό, δεν είστε Ανδρέας Παπανδρέου οπότε μην εξάγετε τέτοια βιαστικά συμπεράσματα γιατί θα εκπλαγείτε!». Το ανάφερε αυτό απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έκανε αναφορά στην περίοδο 1990-1993 (όταν η ΝΔ έχασε τις εκλογές από τον Ανδρέα Παπανδρέου). Ωστόσο η φράση αυτή ενόχλησε την Φώφη Γεννηματά και τους βουλευτές του ΚΙΝΑΛ που ζήτησε να μην αναφέρουν τον ιδρυτή του ΠαΣοΚ. *** Ο Τζων Κέννεντυ για το… εργασιακό Στη συζήτηση για το εργατικό νομοσχέδιο χώρεσε και ο αείμνηστος Τζων Κέννεντυ. Συγκεκριμένα είπε ο κ. Μητσοτάκης: «Οι συνδικαλιστές πρέπει να αγωνίζονται για τους ανασφαλείς και τους επισφαλείς και όχι για να είναι οι ίδιοι ασφαλείς» επεσήμανε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε λέγοντας: «Κάποιος μπορεί να μας κατηγορήσει ότι αργήσαμε να προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, έπρεπε να μελετηθεί καλά και να εκδηλωθεί στο σωστό χρόνο. Ήταν άλλωστε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Για να θυμηθώ και μία ρήση του Τζον Κέννεντυ: τη στέγη για την βροχή την φτιάχνεις όταν έχει λιακάδα». *** Τα πνευστά της διαδήλωσης Την ώρα που διεξαγόταν η συζήτηση στη Βουλή στο Σύνταγμα διαδήλωναν για το εργατικό νομοσχέδιο μέλη του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ. Τους συνάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το πιο εντυπωσιακό ήταν η συμφωνική ορχήστρα πνευστών που εμφανίστηκε ξαφνικά στη διαδήλωση και συνόδευσε τα συνθήματα του ΠΑΜΕ. Ήταν ορχήστρα από κάποιο σωματείο, όπως μου είπαν. **** Στα Γιάννινα και στην Χρυσοβίτσα ο Πρωθυπουργός Μόνον για λίγες ώρες θα βρεθεί την Παρασκευή στα Γιάννινα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά του ο εφοπλιστικός γάμος στο Πάπιγκο. Θα πάει στα Γιάννινα το πρωί της Παρασκευής και θα αναχωρήσει την ίδια ημέρα. Μαθαίνω ότι κατά την ολιγόωρη παραμονή θα επισκεφθεί το νέο εμβολιαστικό κέντρο και τις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή, ενώ θα μεταβεί και στο οροπέδιο της Χρυσοβίτσας, όπου υπάρχει η παραγωγή της πατάτας. *** Την Παρασκευή έρχεται το ρώσικο «θηρίο» Το έχουν ονομάσει «θηρίο« λόγω του όγκου του, την ισχύ που έχει στους κινητήρες του και επειδή «καταπίνει» τις φλόγες στις πυρκαγιές. Πρόκειται για το ρωσικό αμφίβιο τζετ πυροσβεστικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων Beriev (Be-200) που έχει μεταφορική ικανότητα 12 τόνων νερού ή επιβραδυντικού υγρού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πυροσβεστικό αεροπλάνο στον κόσμο το οποίο έκλεισε εγκαίρως ο Νίκος Χαρδαλιάς από τους Ρώσους κατά το πρόσφατο ταξίδι του στη Μόσχα. Το αεροπλάνο αυτό επρόκειτο να το νοικιάσουμε και πέρυσι, πλην όμως δόθηκε στην Τουρκία Εφέτος όμως τα πράγματα άλλαξαν και με μια συντονισμένη ενέργεια του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Πολιτικής Προστασίας το ρώσικο «θηρίο» αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα την Παρασκευή και θα σταθμεύει όλο το καλοκαίρι στην στρατιωτική βάση της Ελευσίνας, εκεί όπου σταθμεύουν και άλλα πυροσβεστικά αεροπλάνα. *** Νέα Canadair, νέα ελικόπτερα και αμφίβια πυροσβεστικά Εκτός απροόπτου η Διυπουργική Επιτροπή αναμένεται να εισηγηθεί στο ΚΥΣΕΑ την αγορά οκτώ νέων αεροσκαφών Canadair, τελευταίου τύπου (CL-515). Δύο από αυτά θα τελούν υπό την ομπρέλα ου ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (RescEU). Το πρώτο νέο Canadair αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα το 2025. Παράλληλα θα γίνεται και ο εκσυγχρονισμός των παλαιότερων Canadair (CL-415) και την αναβάθμισή τους σε CL-515. Επίσης εξετάζεται η προμήθεια πυροσβεστικών ελικοπτέρων, αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών (τύπου Air Tractor), 900 νέων πυροσβεστικών οχημάτων, γέφυρες για προσγειώσεις ελικοπτέρων, οχήματα μεταφοράς πολιτών και άλλα. Ολα αυτά περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Αιγίς» συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Το συνολικό ποσό του 1,7 δισ. ευρώ του προγράμματος «Αιγίς» προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (595 εκατ. ευρώ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (408 εκατ. ευρώ) και το ΕΣΠΑ (757 εκατ. ευρώ *** ΝΔ: Ο Πολάκης συντάχθηκε με τους αντιεμβολιαστές Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν δύο αναρτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη με αφορμή την εισήγηση της επιτροπής εμβολιασμών για μη χρήση του εμβολίου της astrazenca από τους κάτω των 60. Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει η ΝΔ «ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κ. Πολάκης ανοιχτά και από το βήμα της Βουλής συντάχθηκε με τους αντιεμβολιαστές και τους δικαιολόγησε λέγοντας γιατί και ο ίδιος δεν κάνει το εμβόλιο. Όπως τονίζει στην συνέχεια το κυβερνών κόμμα, «πίσω από ένα επίτευγμα της επιστήμης, που μέσα σε πολύ λίγο χρόνο ανακάλυψε το εμβόλιο σώζοντας εκατομμύρια ζωές, ο κ. Πολάκης είδε “κονόμα εταιρειών”. Και δεν έμεινε εκεί αλλά καταφέρθηκε συλλήβδην κατά των επιστημόνων μιλώντας για “εντεταλμένη επιτροπή των λοιμωξιολόγων”». *** Ο εμβολιασμός των 18άρηδων Άνοιξε η πλατφόρμα για εμβολιασμό των νέων ηλικίας 18-24 ετών, με τα εμβόλια της Pfizer, της Moderna και της Johnson & Johnson. Ήδη, από τα πρώτες ώρες που άνοιξε η πλατφόρμα, έχουν κλειστεί περισσότερα από 50.000 ραντεβού, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς. Σημειώνεται ότι το τελευταίο 24ωρο η χώρα μας ξεπέρασε το όριο των 7 εκατ. εμβολιασμών. Περισσότεροι από 2,9 εκατ. είναι οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες. *** Κόφτης στις ενημερώσεις Θα πρέπει να ξέρετε ότι αναμένεται λίαν συντόμως να μπει κόφτης στις ενημερώσεις του υπουργείου Υγείας, οι οποίες γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή εξαιτίας της καλής επιδημιολογικής εικόνας που παρουσιάζει η χώρα. Η ενημέρωση πάντως που δεν αναμένεται να «κοπεί» είναι αυτή της Δευτέρας και αφορά την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα. *** Όταν ανάψουν τα φώτα στο Καλλιμάρμαρο Η Ούρσουλα, η Αρχαία Αγορά και τα δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης Σήμερα το βράδυ, όταν ο ήλιος θα αρχίσει να χάνεται, τα φώτα στο Καλλιμάρμαρο θα ανάψουν για ένα σόου- υπερθέαμα του Dior, με τη συλλογή ενδυμάτων «Made in Greece», που προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων όμως ενέκρινε ομόφωνα την χρησιμοποίηση αρχαιολογικών χώρων για τη φωτογράφιση του μεγάλου αυτού οίκου μόδας. Ενέκρινε επίσης την απευθείας μετάδοση της εκδήλωσης και της ανάρτησής της στο Διαδίκτυο. Έτσι με άδεια του Κεντρικού Συμβουλίου, το μόνο εμπόδιο, μου λένε, θα είναι η βροχή (εάν υπάρξει) για το σόου. Ο Οίκος θα τιμήσει και τα 200 χρόνια από τη Ελληνική Επανάσταση, μέρος του οποίου είναι το defile στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Να σημειώσω ότι οι δημιουργίες που θα παρουσιαστούν στο Καλλιμάρμαρο έχουν σχεδιασθεί από Ελληνίδες και Έλληνες τεχνίτες δημιουργούς που εργάζονται στο Σουφλί, το Άργος και στην Καλαμάτα.