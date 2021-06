Δείτε live το εντυπωσιακό σόου του Dior στο Καλλιμάρμαρο

Η βιομηχανία της μόδας ολόκληρου του πλανήτη έχει απόψε το «βλέμμα» στραμμένο στην Ελλάδα.

Πριν λίγα λεπτά ξεκίνησε το μεγάλο σόου του Dior στην Αθήνα, μια εκδήλωση αφιερωμένη στον ελληνικό πολιτισμό και με επίκεντρο τη γυναίκα.

Από νωρίς, σήμερα το πρωί, συνεργεία ετοιμάζουν το χώρο, το φωτισμό και τη διάταξη των θέσεων για τους προσκεκλημένους. Στην κορυφή του Παναθηναϊκού Σταδίου έχουν τοποθετηθεί δημιουργίες με τα σχέδια του οίκου στα χρώματα της Ελλάδας.

The legacies of Greek antiquity and Paris couture combine in this sneak peek at the #DiorCruise 2022 collection by Maria Grazia Chiuri, unveiled live from Athens today at 8.30pm CET here and https://t.co/2G6TV2Sqap. pic.twitter.com/UBPPr8Sedt

— Dior (@Dior) June 17, 2021