Την ώρα που τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα πάνω στο εμβόλιο της Astrazeneca, μελέτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών «φώτισε» τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας που μελετώνται ως πιθανές παρενέργειες των mRNA εμβολίων. Για το εμβόλιο της Pfizer, για την μυοκαρδίτιδα και την περικαρδίτιδα, υπάρχουν αναφορές και στη χώρα μας, 25-27 περιστατικά, τα οποία όμως δεν έχουν όλα σαφώς συσχετισθεί. Όλα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για τα Εργασιακά σε 15 ερωτοαπαντήσεις Το σοβαρότερο από τα 25 ύποπτα περιστατικά αφορά σε μια νεαρή γυναίκα από την Πάτρα. Στην Πάτρα καταγράφηκε ένα ακόμη ύποπτο περιστατικό μυοκαρδίτιδας σ' έναν νεαρό άντρα. Το περιστατικό όπως εξηγεί στο MEGA ο θεράπων γιατρός ήταν ήπιο. «Υπήρξε μια υποψία πριν από μερικούς μήνες για κάποιο τέτοιο περιστατικό αλλά δεν μπορεί ν' αποδειχθεί ότι ευθύνεται το εμβόλιο. Πάντως πρόκειται για πολύ ελαφριά μυοκαρδίτιδας η οποία είχε πολύ καλή κλινική εξέλιξη», είπε ο Περικλής Νταβλούρος, Διευθυντής καρδιολογικής κλινικής Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ρίου. Κίτρινη κάρτα προς διερεύνηση έχει αποστείλει όμως και το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας για έναν 42χρονο άντρα που εμφάνισε μυοκαρδίτιδα λίγες ημέρες μετά το εμβόλιο της Pfizer. Ένα ακόμη περιστατικό ήπιας μυοκαρδίτιδας που ελέγχεται εντοπίστηκε προ μηνών στο Ωνάσειο σε μια γυναίκα από την Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η υγεία της έχει αποκατασταθεί πλήρως. Η Ιωάννα Αλυσανδράτου αποτελεί την πρώτη περίπτωση περικαρδίτιδας έπειτα από εμβολιασμό με Pfizer. Μέχρι στιγμής ο ΕΟΦ δεν έχει καταλήξει αν η περικαρδίτιδα συσχετίζεται με τον προγενέστερο εμβολιασμό της. «Στις 2-3 ώρες έναρξης του πυρετού υπήρξε ένας τεράστιος πόνος στον θώρακα νομίζοντας ότι θα πάθω έμφραγμα». Ταχυκαρδία και έντονο πόνο στο στήθος ήταν τα συμπτώματα ενός 68χρονου άνδρα από την Μυτιλήνη που διαγνώστηκε κι εκείνος με περικαρδίτιδα. Ο θεράπων γιατρός του μιλάει στο MEGA. «Εμφανίστηκε 14 μέρες μετά τη 2η δόση» «Υπήρξε μια μυοκαρδίτιδα την 14η ημέρα μετά τη δεύτερη δόση. Είχε δύσπνοια ο άνθρωπος, πόνος στο στήθος, ταχυκαρδία. Πήγε πάρα πολύ καλά, αντιμετωπίστηκε άμεσα και δεν έχει κανένα πρόβλημα τώρα. Έκανα την κίτρινη κάρτα, τους ενημέρωσα και όλα πήγαν πολύ καλά». Οι ειδικοί εξηγούν στο MEGA, πως τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας που προκαλεί ο ίδιος ο κοροναϊός είναι σοβαρότερα και πολλαπλάσια. «Έχουμε δει δεκάδες, δεκάδες πιστέψτε με επιπτώσεις στο καρδιοαγγειακά σε νοσούντες με κοροναϊό και από την άλλη μεριά έχουμε 1 πιθανή υποψία ότι ίσως υπήρξε ένα περιστατικό μυοκαρδίτιδας (από το εμβόλιο)». Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούμε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τα βασικά συμπτώματα είναι ο πυρετός, ο πόνος στο θώρακα και η ταχυκαρδία ενώ τα καταγεγραμμένα περιστατικά αφορούν κυρίως άντρες από 18 έως 24 ετών. Νέο περιστατικό μυοκαρδίτιδας μετά από εμβολιασμό με Pfizer Ένας 42χρονος εισήχθη στο νοσοκομείο με μυοκαρδίτιτδα μετά από τον εμβολιασμό του με το σκεύασμα της Pfizer, ωστόσο πλέον είναι καλά στην υγεία του. Ο Φίλιππος Τρυποσκιάδης, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, μίλησε στο MEGA για τον κοροναϊό και το πως σχετίζεται με τα καρδιολογικά προβλήματα που παρατηρούνται. «Ακόμα και σ αυτούς που πέρασαν ελαφρά κοροναϊό, φαίνεται να υπάρχει προσβολή της καρδιάς. Τι συνέπειες θα έχουν όσοι πέρασαν κοροναϊό, αυτό θα το δείξει το μέλλον», δήλωσε και πρόσθεσε πως ο πόνος στο στήθος είναι ένα σύμπτωμα που θα πρέπει να κινητοποιήσει τον ασθενή.