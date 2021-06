People queue to enter San Marco Dome, as the region of Veneto becomes a "white zone", following a relaxation of coronavirus disease (COVID-19) restrictions with only masks and social distancing required, in Venice, Italy, June 7, 2021. REUTERS/Yara Nardi

Αναστάτωση έχει προκληθεί στη γειτονική Ιταλία σχετικά με τους εμβολιασμούς, με τις υγειονομικές αρχές να αλλάζουν τη στρατηγική τους ανακοινώνοντας ότι όσοι εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση του AstraZeneca θα μπορούν να επιλέξουν για τη δεύτερη δόση κάποιο από τα διαθέσιμα εμβόλια mRNA, δηλαδή Pfizer ή Moderna. Η Τεχνική Επιστημονική Επιτροπή (CTS) έχει τοποθετηθεί για τη χορήγηση των εμβολίων AstraZeneca μόνο για άτομα άνω των 60 ετών. «Ντεμπούτο» για το πρώτο ομόλογο του Ταμείου Ανάκαμψης Έτσι η Επιτροπή συνέστησε τη χρήση του λεγόμενου «ετερόλογου εμβολιασμού» (αποκαλούμενο και ως mix and match στην Αγγλική γλώσσα) για άτομα κάτω των 60 ετών που έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου AstraZeneca. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση αυτή για μικτό εμβολιασμό φαίνεται πως θα επηρεάσει την σχετική καμπάνια στην Ιταλία η οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια καθυστέρηση. Η νέα στρατηγική χρειάζεται νέα εμβόλια τύπου mRNA και θα χρειαστούν νέες παραγγελίες. Σε αυτό το σημείο ο Στρατηγός Φιλιουόλο, ο επίτροπος για την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δηλώνει καθησυχαστικός και πεπεισμένος πως η κάλυψη των εμβολιαστικών στόχων είναι εφικτή. Ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας Καμπανίας De Luca ανακοίνωσε πως απαγορεύει την χορήγηση των εμβολίων Johnson & Johnson και AstraZeneca σε ηλικίες κάτω των 60 ετών στην περιφέρειά του. Ο Κυβερνήτης δικαιολόγησε αυτή του την απόφαση εφόσον υπάρχει ανεξαρτησία επιλογής από πλευράς των περιφερειών σχετικά με την απόφαση της ανάμειξης διαφορετικών εμβολίων (ιικού φορτίου και mRNA) αφού «η θέση του Υπουργείου (Υγείας) δεν είναι σαφώς καθορισμένη και δεσμευτική». Επίσης, σήμερα Τρίτη, η Ένωση Οικογενειακών Ιατρών της Ιταλίας, μέσω του Εθνικού της Γραμματέα κ. Silvestro Scotti, μιλώντας στο πρακτορείο Adnkronos, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ενώ μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου αναμένεται η χορήγηση περίπου του 90% των δόσεων. Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο κ. Scotti διαμαρτυρήθηκε έντονα για τις «ασαφείς ενδείξεις» του φορέα. Στο σημείο της ασάφειας και γενικότερα των "σφαλμάτων στην επικοινωνία" της εμβολιαστικής καμπάνιας εκφράστηκε πριν από λίγο και ο Υγειονομικός Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Spallanzani της Ρώμης, κ. Francesco Vaia, παρευρισκόμενος στην Ένωση Ξένου Τύπου της πρωτεύουσας. Ο κ. Vaia τόνισε πως «όλα τα εμβόλια (κατά του κορονοϊού) είναι καλά για την πρόληψη της σοβαρής ασθένειας, της νοσηλείας και της εντατικής θεραπείας, όπως όλα μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες παρενέργειες» και πως «είναι λάθος να πιστεύουμε κάτι διαφορετικό». Τέλος, ο Καθηγητής υπογράμμισε πως «ο κίνδυνος θρόμβωσης ήταν ήδη γνωστός σε γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης, αλλά αυτός δεν ήταν και ο σωστός λόγος να σταματήσουμε τα εμβόλια».