NBA: Χωρίς τον Ίρβινγκ στο Game 5 με τους Μπακς οι Νετς

Τεράστιο πρόβλημα για τους Μπρούκλιν Νετς ενόψει του Game 5 με τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο Καϊρί Ίρβινγκ θα παραμείνει εκτός, λόγω του τραυματισμού στο προηγούμενο παιχνίδι στο Ουισκόνσιν.

Ο σούπερσταρ των Νεοϋορκέζων υπέστη διάστρεμμα, έπειτα από μια άσχημη προσγείωση στο παρκέ, και έτσι δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους συμπαίκτες του στο επόμενο ματς.

Θυμίζουμε πως η σειρά βρίσκεται στο 2-2 και ο Στιβ Νας πιθανότατα δεν θα έχει στη διάθεση του ούτε τον Τζέιμς Χάρντεν, που δεν είναι 100% έτοιμος, μένοντας ουσιαστικά με τους Κέβιν Ντουράντ και Μπλέικ Γκρίφιν.

Αυτή είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την παρέα του, να κάνουν το μπρέικ και να επιστρέψουν στο Μιλγουόκι ώστε να τελειώσουν τη σειρά και να πάρουν την πρόκριση για τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.

