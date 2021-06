Ξεχωριστό χαρακτήρα θα έχει η σημερινή αναμέτρηση στη «Φέρεντς Πούσκας Αρένα» (19:00). Ο λόγος; Αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας μετά από 15 ολόκληρους μήνες, που ένα ευρωπαϊκό γήπεδο θα είναι κατάμεστο!

Όπως επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά η UEFA, η σημερινή αναμέτρηση στη Βουδαπέστη, θα γίνει υπό την παρουσία 68.000 φιλάθλων, κάτι που σημαίνει πως ο αγώνας θα γίνει μπροστά σε ένα sold out γήπεδο, με 100% πληρότητα!

Πρόκειται για τον πρώτο αγώνα του Euro με «φουλ» γήπεδο, ενώ αυτός θα είναι ο πρώτος διεθνής αγώνας με 100% πληρότητα σε θεατές στην Ευρώπη από τον Μάρτιο του 2020.

The Budapest stadium (68,000 fans) will be FULL capacity for the match between Hungary and Portugal today!🔥

First time in Europe since March 2020 and the start of the pandemic. Going to be a beautiful sight. 🇭🇺 pic.twitter.com/YXrzOlkRQN

