Demonstration by members of Workers Unions and organizations, during a 24-hour general strike, against the new Ministry of Labour multibill, in Thessaloniki, on June 10, 2021 / Συγκέντρωση και πορεία εργατικών σωματείων και οργανώσεων στα πλαίσια της πανελλαδικής απεργίας κατά του εργασιακού νομοσχεδίου, στη Θεσσαλονίκη, στις 10 Ιουνίου, 2021

Παραλύει ο δημόσιος τομέας σε όλη τη χώρα αύριο, Τετάρτη, ημέρα ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου της κυβέρνησης, καθώς η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία. Να σημειωθεί ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την εξαίρεση από την απεργία των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των υπαλλήλων του υπουργείου Παιδείας, που εμπλέκονται στη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων «Ντεμπούτο» για το πρώτο ομόλογο του Ταμείου Ανάκαμψης Υπενθυμίζεται ότι η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητώντας να κριθεί παράνομη η απεργία της ΑΔΕΔΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, τελικά, κήρυξε παράνομη την απεργία της ΑΔΕΔΥ όσον αφορά τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών γενικά, αλλά μόνο μέχρι τις 10 το πρωί όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων στα Μέσα Μεταφοράς. Η ΑΔΕΔΥ, που είχε εξαιρέσει από την απεργία τους εκπαιδευτικούς, ανακοίνωσε επίσης, για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα, πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πραγματοποιήσουν τελικά στάσεις εργασίας και όχι 24ωρη απεργία. Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς: Οι εργαζόμενοι σε ηλεκτρικό και τραμ πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 10 π.μ. έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ πραγματοποιούν τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 μ.μ. έως τις 5 μ.μ.

Οι εργαζόμενοι στο Μετρό πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 10 π.μ. έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι συρμοί του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και οι αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα παραμείνουν ακινητοποιημένες από τις 12:00 έως τις 16:00. Μεγάλο απεργιακό μέτωπο από δεκάδες συνδικάτα Μετά την απόφαση της ΑΔΕΔΥ για την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη 16 Ιουνίου, απόφαση για 24ωρη απεργία πήρε και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), αλλάζοντας την αρχική του απόφαση για τετράωρη στάση εργασίας. Να σημειωθεί ότι η ΓΣΕΕ έχει ανακοινώσει ότι στηρίζει την απόφαση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας «της Παρασκευής 11/6/21, για στάση εργασίας 13.00 με 17.00, για την Τετάρτη 16 Ιουνίου και συλλαλητήριο στις 4 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, καθώς και τις πρωτοβουλίες των κατά τόπους Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών». Ωστόσο, παρότι το ΕΚΑ μετέτρεψε τη στάση εργασίας σε 24ωρη απεργία, η ΓΣΕΕ δεν έχει ανακοινώσει κάποια αλλαγή και, ως εκ τούτου, αναμένεται να συμμετάσχει σε τετράωρη στάση εργασίας από 1 μ.μ. έως 5 μ.μ., καθώς και στο απογευματικό συλλαλητήριο. Επίσης, τα σωματεία στο χώρο του Τύπου προχωρούν την Τετάρτη σε τετράωρη στάση εργασίας, από τις 14.00 έως τις 18.00, σε όλα τα ΜΜΕ. Να σημειωθεί ότι απεργιακές αποφάσεις έχουν λάβει, επίσης, οι Ομοσπονδίες Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας, Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, καθώς και τα περισσότερα εργατικά κέντρα της χώρας. Παράνομη η απεργία στα πλοία – Θα απεργήσουμε, απαντούν οι ναυτικοί Απεργία έχουν αποφασίσει και τα ναυτεργατικά σωματεία, καθώς και πλήθος κλαδικών και επιχειρησιακών πρωτοβάθμιων σωματείων. Ωστόσο, κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά η 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, που έχουν εξαγγείλει τα 13 ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, μετά από προσφυγή των ακτοπλόων. Τα Ναυτεργατικά σωματεία, πάντως, διαμηνύουν ότι τέτοιες «εκβιαστικές μεθοδεύσεις και αποφάσεις θα κουρελιαστούν στους καταπέλτες των πλοίων» και η απεργία θα γίνει κανονικά. Η 24ωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων θα πραγματοποιηθεί από τις 00.01 της Τετάρτης έως τις 24.00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας. Η απεργιακή προσυγκέντρωση των ναυτεργατικών σωματείων έχει προγραμματιστεί για τις 5 τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά. Αναλυτικά η ανακοίνωση των ναυτεργατικών σωματείων: «Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά, ο απεργιακός αγώνας των ναυτεργατών ενάντια στην κατάργηση του 8ωρου, στο χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης, δεν θα κριθεί σε καμία αίθουσα δικαστηρίου. Στο μακρύ κατάλογο των εκβιαστικών μεθοδεύσεων των εφοπλιστών και των επαίσχυντων αποφάσεων των Πρωτοδικείου Πειραιά, όπως και η σημερινή, που έκρινε την απεργία των ναυτεργατών στις 16 Ιούνη παράνομη, απαντάμε ότι θα κουρελιαστούν στους καταπέλτες των πλοίων, από τη μαζική – μαχητική συμμετοχή των ναυτεργατών και την αλληλεγγύη των εργαζομένων. Οι εφοπλιστές στην προσπάθειά τους να χτυπήσουν το δικαίωμα στην απεργία και να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου μαζί με τις κυβερνήσεις τους, δεν διστάζουν να συνεχίζουν να επικαλούνται στα δικαστήρια τον ν.330/1976 για το προσωπικό ασφαλείας πλοίου και να γράφουν στα ‘παλιά τους τα παπούτσια’ ακόμα και διεθνείς συμβάσεις, όπως ο Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM), που είναι από το 1980 υποχρεωτικός για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες και καθορίζει τους υπεύθυνους στην ασφάλεια του πλοίου. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης να φέρει σε ψήφιση το αντεργατικό νομοσχέδιο τη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, γνωρίζοντας εδώ και μήνες τις μαζικές αντιδράσεις των εργαζομένων, των συνδικάτων και την κλιμάκωση του απεργιακού αγώνα τους, τη μέρα της συζήτησης στη Βουλή. Ο απεργιακός αγώνας των ναυτεργατών, των εργαζομένων, είναι αγώνας για να έχουν και οι επόμενες γενιές, η αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης, δουλειά με δικαιώματα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μαθητές που γράφουν πανελλαδικές εξετάσεις και ενημερώνουμε ότι θα υπάρχει μέριμνα για την μετακίνηση των εκπαιδευτικών στην πορθμειακή γραμμή Πέραμα – Σαλαμίνα. Να μην λείψει κανείς από την περιφρούρηση της αυριανής απεργίας, όλοι στους καταπέλτες των πλοίων. Απεργιακή προσυγκέντρωση ναυτεργατών, Τετάρτη 16 Ιούνη στις 5 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Απεργιακή συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά στις 10 π.μ.». Απεργιακές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια Απεργιακές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν τόσο το πρωί, όσο και το απόγευμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, το ΠΑΜΕ έχει ανακοινώσει συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα και στις 5 μ.μ. συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή. Η ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιήσει συλλαλητήριο στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στις 18:00 στο Σύνταγμα, από κοινού με το ΕΚΑ. Στον Πειραιά, τα συνδικάτα καλούν στις 10 π.μ. σε συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και το απόγευμα στο συλλαλητήριο της Αθήνας. Ανάλογα στη Θεσσαλονίκη, στις 11 π.μ. και στις 7 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου. Απεργιακές συγκεντρώσεις και απογευματινά συλλαλητήρια θα γίνουν και σε δεκάδες πόλεις της χώρας.