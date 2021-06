Παρά την αλλαγή ατμόσφαιρας που δείχνει να σηματοδοτεί για τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας το χτεσινό τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν η Άγκυρα φροντίζει να διαμηνύει ότι παραμένει ανυποχώρηση στις διεκδικήσεις της προκαλώντας μάλιστα καθώς κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο για μαξιμαλισμό στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικότερα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να απαντήσει σήμερα στην Κοινή Δήλωση των εφτά μεσογειακών κρατών της ΕΕ (MED 7) -γνωστή και ως συμμαχία του Νότου, η οποία εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή και καλούσε σε σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της ΕΕ.

Στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών επαναλαμβάνεται η πάγια επιχειρηματολογία της Άγκυρας, σύμφωνα με την οποία τίποτε δεν μπορεί να αποφασιστεί για την Μεσόγειο χωρίς την παρουσία και συγκατάθεση της Τουρκίας.

«Η κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Νότιας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Med7) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου, δεν έχει καμία απολύτως αξία για εμάς. Η μονόπλευρη και μεροληπτική προσέγγιση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από αυτό το όργανο, το οποίο υποστηρίζει τους μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς και τις πολιτικές του ελληνοκυπριακού-ελληνικού δίδυμου για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα και να ενισχύσει τη συνεργασία στην περιοχή.

»Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένα πραγματικό περιβάλλον συνεργασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί στην περιοχή χωρίς την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (σ.σ τα Κατεχόμενα). Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά σε αυτήν την περίπτωση την πρόταση του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την διεξαγωγή ενός περιφερειακού συνεδρίου για την Ανατολική Μεσόγειο» τονίζει ο Τούρκος αξιωματούχος.

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Ambassador Tanju Bilgiç in Response to a Question Regarding the Joint Declaration Adopted at the Meeting of MED-7 Ministers of Foreign Affairs https://t.co/Zvj9UZ9blZ pic.twitter.com/0muRtZ7WzQ

— Turkish MFA (@MFATurkey) June 15, 2021